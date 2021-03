Kommentar

Johaugs ekstreme alenegang: Fantastisk og fortvilende!

Av Leif Welhaven

Det vekker blandede følelser at Therese Johaug trolig må legge opp før det blir spennende å se distanserenn på kvinnesiden igjen.

Det er ikke overraskende at inntrykkene fra VM-løypene i Oberstdorf utfordrer evnen til å ha flere tanker i hodet på en og samme tid. Men det er tifelllet i enda sterkere grad enn ventet på forhånd.

Tosidigheten skyldes flere faktorer. Den aller sterkeste eksponenten er en skiløper som akkurat har tatt gullmedalje nummer fire i mesterskapet.

Selv om hun ennå mangler et individuelt OL-gull, har vi nok aldri sett maken til skiløper som Therese Johaug. Marit Bjørgen har mest i skapet, men så suveren som Johaug er nå, var ikke engang venninnen.

Johaug vinner altså tremila med en seiersmargin på 2 minutter, 34 sekunder og et par tideler. Smak litt på de tallene, på differansen til røkla.

Tidenes parademarsj på distansen kommer etter at Johaug vant begge de andre distanserennene, og i tillegg fikk et stafettgull på en elendig svensk dag.

«En fantastisk opplevelse», sier Johaug selv om fangsten.

Den er henne vel unt, og litt til.

For hennes egen del, for Dalsbygda og for alle ivrige langrennsfans i Norge er det jo superstas at vi har en utøver som er så uvirkelig god til det hun driver med. Det er heller ikke Johaugs problem, selvsagt ikke, at de andre utøverne ikke er på hennes nivå.

Det eneste Therese Johaug kanskje kan spare oss for, er den koketterende måten å prøve å snakke ned favorittstempelet på før renn. Det tror hun neppe på selv engang.

Men spørsmålet vi ikke kommer unna, er hva klasseforskjellen gjør med underholdningsproduktet til ski-VM. Hvem utenfor kjernemålgruppen har noen glede av å se på konkurranser der gullkampen er så lite spennende?

Det er jo strengt tatt like forutsigbart hvem som vinner som at Høyre kommer seirende ut av et kommunevalg i Bærum.

Hvem utenfor kjernemålgruppen har glede av det?

Heldigvis har andre øvelser i VM vært langt mer spennende, og herrestafetten fredag var et strålende eksempel på hvor nervepirrende langrenn kan være.

Men selv om temaet ikke er nytt, er det på overordnet nivå et tiltagende problem for sporten at ett land dominerer så til de grader.

Therese Johaug vant med tidenes klareste tremilsmargin. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Før den avsluttende femmilssøndagen er medaljestatistikken som følger:

På første plass har vi Norge med 28 medaljer. På andreplass følger Østerrike med fem.

Det sier jo alt om en maktdemonstrasjon som både er jubelfremkallende og fortvilende på samme tid.

Etter Seefeld for to år siden tenkte jeg at dette ble den drøyeste utgaven av «NM på ski» vi kom til å se i et verdensmesterskap, men der tok jeg feil.

Det stemte at Oberstdorf måtte bli en nedtur ut fra at vi ikke har noe publikum, men det var bom at tallene fra 2019 ble for tunge å matche.

Nye øvelser med norsk vinner er en medvirkende faktor, men Norge har uansett overgått selv de mest optimistiske forventningene.

For dem som sitrer etter mer spenning og en jevnere medaljefangst, er det en liten trøst at 32 år gamle Johaug er tydelig på at hun vet at karrieren er i en sen fase. Andre får vinne den dagen hun prioriterer andre gleder i livet, og svenskene kan få en storhetstid blant kvinnene.

Men før ordet «legge opp» blir aktuelt for superstjernen kommer hun til å forsyne seg fra det olympiske medaljefatet.

Gullkampen i Beijing kan fort bli like lite spennende som det vi så i Oberstdorf. Og for sporten blir det kritisk uten action.