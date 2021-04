Kommentar

Langrenn MÅ bli mer fair

Av Leif Welhaven

Det var ikke mye fargevariasjon i treningsdressene da medaljene ble delt ut på klassisksprinten i Oberstdorf. Erik Valnes (f.v.) tok sølvet, Johannes Høsflot Klæbo vant og Håvard Solås Taugbøl sikret den siste plassen på pallen Foto: Terje Pedersen

Forskjeller må utjevnes dersom langrenn skal forbli bærekraftig. Trolig er Marit Bjørgen nærmest svaret på hva som bør gjøres først.

I etterkant av enda et verdensmesterskap som minnet mest om et NM, er flere parallelle diskusjoner i gang.

I seg selv er det ikke noe nytt at det drøftes hvordan fremtidens langrenn skal kunne være relevant som noe mer enn Norges nasjonalsport. Det som er ekstra interessant med ordskiftet vi ser denne påsken, er at flere initiativer kommer fra innsiden av «langrennsfamilien».

Store langrennsnavn har innledet en nyttig øvelse: Høyttenkning om hva som må til.

Per april 2021 er det ikke mulig å finne en fasit for hvilken plan som er best.

Men at det ikke bare kan ture og gå slik det gjør i dag over tiår fremover, fremstår som en stadig mer innlysende sannhet. Derfor er det viktig og riktig at denne debatten løftes fra innsiden. Noe må gjøres – og da holder det ikke om svenskene blir sterkest på kvinnesiden. Flere nasjoner må opp og frem.

Nostalgi må ikke få lov til å kvele kreative forslag i fødselen. Ingen i langrennsleiren er tjent med at man mimrer seg inn i irrelevans.

Det hele startet med den mest radikale ideen, signert en tidligere skikonge.

Bjørn Dæhlie vant selv både i klassisk og skøyting. Han mener kun sistnevnte er liv laga fremover, fordi langrenn er blitt for dyrt og komplisert til at konkurransen blir tilstrekkelig med to stilarter. Her bidrar klassisk tungt, ikke minst på smøresiden.

Er da svaret å skrote klassisk?

Dæhlie har unektelig et poeng når han ramser opp hvilke nasjoner som hang med på hans tid, men som ikke er i nærheten i dag.

På lang sikt er det mulig at det ikke er noen vei utenom 53-åringens løsning, men inntil videre fremstår det skipolitisk usannsynlig med gjennomslag i et konservativt miljø.

Da er det kanskje mer håp om å ta det Marit Bjørgen lufter på det ytterste alvor. Hun vil beholde klassisk, men se på muligheten for at alle går med samme smurning. Her ligger det utfordringer som kompliserer, ikke minst i selve skiene, men ideen bør uten tvil utredes skikkelig.

Det er mye langrennstradisjon i å hylle eller herje med smørere til ulik land. Men rent konkurransemessig er det jo noe unfair over at ressursene er så ujevne.

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo ville vært enere uansett, men tjener det sporten at de har så mye bedre forutsetninger for å få gode ski enn konkurrenter uten tilsvarende fasiliteter som Norge?

Er det ikke egentlig noe grunnleggende urettferdig med så forskjellig verktøy til jobben som gjøres?

Marit Bjørgen er godt kjent med norsk dominans. Her er hun sammen med Therese Johaug og Kristin Størmer Steira da Norge vant alle medaljene på 30 kilometeren i Sotsji i 2014. Nå kaster hun seg inn i debatten om hva som bør gjøres for å få best mulig konkurranse fremover. Foto: Bjørn S. Delebekk

Andre grener har tenkt i slike baner. Mye av Formel 1 er for eksempel en mekanikerkonkurranse, men det er er det innført regler som i alle fall skal være noe dempende. I motsatt retning kan det anføres at norske sommerolympiere vet mye om at store nasjoner pøser inn mye, der et stipend fra Olympiatoppen ikke blir så konkurransedyktig i forhold.

Men for langrenn spiller den innvendingen liten rolle. Her handler det om at reell konkurranse med flere nasjoner involvert kan bli et være eller ikke være.

Slik så sprintfinalen ut da Norge vant på 1–2–3 i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

I tillegg til de overordnede forslagene fra Dæhlie og Bjørgen, har franske Maurice Manificat meldt seg på med flere ideer til praktiske justeringer som kan lette byrder i sirkuset.

Han mener FIS «trenger elektrosjokk» og snakker om kostnadene ved langrennskalenderen. Omfordeling av penger til mindre nasjoner og en terminliste med reduserte reiseutgifter, er blant muligheter som luftes.

Her bør det være mulig å få til noe uavhengig av om vi ender med større endringer for sporten som sådan.

I konservative FIS, som bare har hatt fire presidenter på 100 år, er det ikke verdens enkleste oppgave å få på plass forandring. Men strukturen er demokratisk bygget opp av de ulike nasjonale forbundene, og før eller senere vil vi nok se at behovet tvinger seg frem.

Så får vi se om det skjer fordi visjonære ideer vinner frem, eller om det gamle uttrykket «nød lærer naken kvinne å spinne» må hentes frem når eksistensen er truet.