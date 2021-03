TRØBBEL: Charlotte Kalla har hatt en tung sesong, her etter smellen på stafetten i Oberstdorf, da Sverige endte på 6. plass. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Kalla om VM-nedturen: «Hva er det som er galt? Jeg får ikke puste»

Charlotte Kalla (33) har hatt en blytung sesong. Nå forteller hun om dramaet på VM-tremila for tre uker siden.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

Kalla har slitt med å hente seg inn igjen etter at hun måtte bryte VM-tremila på grunn av store smerter. Hun hadde magekatarr.

– Det var noe nytt for meg. Jeg har aldri hatt noen problemer med det tidligere, derfor ble jeg overrasket over at det kom en så sterk reaksjon, forteller Kalla til den svenske avisen Expressen og fortsetter:

– Det ble sånn: «Hva er det som er galt? Jeg får ikke puste». Det gjorde forferdelig vondt, og etterpå har det vært vanskelig å få tilbake energien.

Slik så det ut da Kalla brøt tremila:

Den svenske langrennsyndlingen ble smittet av coronaviruset i fjor og slet i sesongforberedelsene, i tillegg gikk hun problemer med ryggen. Hun gikk bare fire verdenscuprenn før VM. I det siste rennet før mesterskapet endte hun på 48. plass på 10-kilometeren i Falun. Hun avsluttet verdenscupsesongen med 30. og 35. plass i Sveits.

Nå skal hun konkurrere i noen nasjonale renn før sesongen er over.

– Det har kjentes bra siden jeg kom hjem. Det var ganske bra med en helg der jeg kunne fokusere på trening. Nå kjenner jeg meg klar. Men det er vanskelig å si hvor VM-formen jeg hadde i begynnelsen av mesterskapet ble av, sier Kalla til Expressen.

Slik svarte Kalla da hun fikk spørsmål om tremila i Oberstdorf var hennes livs siste VM-løp:

For hun starter VM lovende med en 5. plass på 15 kilometer fellesstart med skibytte og 6. plass på 10 kilometer. Så kom et gigantisk svensk mageplask. De var enorme favoritter på stafetten. Men på annenetappen til Charlotte Kalla raknet det.

– Det er fryktelig kjedelig at det er på min etappe det slipper, og at det er der stafetten glipper, sa Kalla til VG.

Kalla har både OL- og VM-gull, men har de siste sesongene slitt med å finne tilbake til gammel storform. Hun fylle 34 år i juli, men vil ikke si noe om hvilke planer hun har for verdenscupfremtiden.

Denne helgen konkurrerer hun i den svenske skimetropolen Falun.

Norge vant VM-stafetten, og da bød ankerkvinne Helene Marie Fossesholm på show: