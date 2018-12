1 av 2 Petter Northug under sesongåpningen i langrenn på Beitostølen 17. november. Trønderen ble nummer 35. Geir Olsen

NRK og TV 2: Petter Northug legger opp på toppnivå

Petter Northug ga seg selv frist til midten av desember for å få kroppen til å fungere, etter alle problemene. Nå skal han fortelle om fremtiden på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Skiforbundet sendte klokken 21 tirsdag kveld ut en pressemelding der Petter Northug har kalt inn til en pressekonferanse med fokus på hans fremtid kl 12.00 i morgen ved Lerkendal i Trondheim.

Northug skal selv være tilgjengelig på pressekonferansen først gjennom en plenumseanse og deretter i 30 minutter.

Der kommer Northug til å meddele at han legger opp, melder TV 2 . Ifølge NRK s opplysninger gir han opp toppsatsingen og dermed også VM i Seefeld i 2019.

– Petter er klok. Han har kommet til at nok er nok. Han har vunnet nok. Nå vil han kose seg med skiløping, trening og kjæresten sin. Han gleder seg til nye oppgaver, ikke minst i TV 2, sier Johan Kaggestad.

1 av 5 JUBEL: 50 km herrer fri teknikk under ski-VM i Holmenkollen i 2011 og gull til Petter Northug. Her ser han på Maxim Vylegzhanin rett etter rykket sitt. Bjørn S. Delebekk

Under sesongåpningen på Beitostølen sa Northug dette til VG om hva han ønsker å drive med i fremtiden.

– Jeg har ikke noe klar tanke. Jeg tror jeg vil bruke tid på å finne ut retningen på hva jeg ønsker å drive med, sa Northug til VG.

På Beitostølen for en måned siden snakket Northug om denne sesongen som «et siste håp»:

Skiløperen snakket under sesongåpningen på Beitostølen om at han satte frist til midten av desember for å få kroppen til å fungere , etter nok en trøblete sesongoppkjøring. De to siste sesongene har vært en nedtur for Northug som knapt har konkurrert i verdenscupen. Treningssmell og sykdom har preget utviklingen hans. I høst har han fått en rekke avbrekk.

Northugs manager Are Sørum Langås har ikke svart på VGs henveldelse tirsdag kveld.

Enkelte svensker var senest forrige uke ute og slang med leppa til Northug:

Sprinttrener Arild Monsen og langrennssjef Espen Bjervig skal også være tilstede på pressekonferansen. Hva inneholdet i pressekonferansen er utover «fokus på hans fremtid» fremgår ikke av pressemeldingen.

Det har vært rennene under skandinavisk cup i Östersund som ble pekt ut som Northugs neste renn etter nok en trøblete sesongoppkjøring.

Arild Monsen mente Northug hadde gjennomført en bra test for snart to uker siden da VG tok opp Northugs form etter verdenscuprennene på Lillehammer forrige helg.

Til Aftenposten sa Monsen i går at Northug håpet på formforbedring under skandinavisk cup til helgen, men at kroppen hadde variert på hvordan den responderte på treningen.

