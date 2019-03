Østerrikske dopere: – Vi førte et dobbeltliv

De østerrikske skiløperne som har innrømmet bloddoping, snakker nå for første gang. Samtidig starter jakten på navnene bak blodposene som er funnet hos «dopinglegen» i Erfurt.

Publisert: 06.03.19 07:50 Oppdatert: 06.03.19 08:01







De mange blodposene som ble funnet hos den mistenkte dopinglegen Mark Schmidt, skal ha hatt kamuflasjenavn. Nå starter jakter på å finne hvilke idrettsutøvere det handler om, melder tyske aviser.

Samtidig har den østerrikske avisen Krone onsdag intervju med de to østerrikske skiløperne Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26), som til nå ikke har snakket. Det var Hauke som ble tatt på fersken under en blodoverføring.

– Vi førte et dobbeltliv, sier de to ifølge krone.at.

– Vi må starte helt på nytt, sier skiløperne, som forteller at det hele startet i 2017. Den estiske langrennsløperen Karel Tammjärvi har tidligere fortalt at han tok kontakt med Erfurt-legen i 2016, mens etterforskerne mener at «doping-ringen» har eksistert i minst fem år.

– Blodposene har akkurat kommet til München. Nå begynner ekspertene først med sikring av bevis. Alt må behandles veldig forsiktig, uttaler Kai Gräber ved statsadvokatens kontor i München til Augsburger Allgemeine.

– Blodet blir nå analysert, og må vi prøve å finne ut hvilke idrettsutøver blodposene tilhører, sier Gräber.

Süddeutsche Zeitung skriver at blodposene var kamuflert under dekknavn da de ble funnet hos legen i Erfurt, en tysk by i det tidligere DDR. Legen skal ifølge Gräber avhøres i München.

– Vi får se om og hva han vil si, legger Gräber til ifølge Augsburger Allgemeine.

Det var forrige onsdag at en vel koordinert aksjon mellom tysk og østerriksk politi slo til både mot legen og mot fem skiløpere i Seefeld-VM. Alle disse fem har innrømmet doping og er siden løslatt. Legen, som regnes som hovedmannen i saken, er derimot varetektsfengslet.

Hvor mange blodposer politiet fant hos legen i Erfurt, er uklart. Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver «flere enn 40», mens Süddeutsche Zeitung mener å vite at det handler om «minst et dusin».

I tillegg til Hauke, Baldauf og Tammjärvi, ble også Aleksej Poltoranin (Kasakhstan) og Andreas Verpaalu (Estland) pågrepet. Alle fem har innrømmet bloddoping, ifølge statsadvokaten i Innsbruck. Også to østerrikske syklister og ytterligere en estisk langrennsløper har innrømmet å ha brukt Erfurt-legens «tjenester».

Tirsdag ble den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr pågrepet. Hans advokat sier ifølge ARD at han ble overrasket over det, og Dürrs rolle i denne saken er foreløpig uklar. Dürr ble avslørt i doping før Sotsji-OL i 2014.