Østerriksk løper om doperne: – Jeg hater dem

SEEFELD (VG) De østerrikske skijentene Teresa Stadlober (26) og Lisa Unterweger (24) er opprørte etter at lagkameratene Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26) har innrømmet bloddoping.

– Jeg hater dem, sier Unterweger til VG i intervjusonen på langrennsstadion i Seefeld. Stadlober kaller dem «store idioter».

– De siste dagene har vært harde. De to guttene var ikke bare mine lagkameratet, de var mine venner. De bedro oss og jeg mener de har ødelagt for østerriksk langrenn igjen. Det er ikke første gang at vi har opplevd dette. Det var som et slag i trynet, sier Lisa Unterweger til VG etter tremila som Therese Johaug vant.

– Jeg har hatt et godt forhold til de, og spesielt han ene helt siden jeg var ung. Han var forbildet mitt. Man ser opp til dem og vil bli som dem. Nå vil jeg ikke bli som dem, det er klart, fortsetter hun.

– Hva var reaksjonen da du så videoen av Hauke?

– Jeg gråt. Jeg klarte ikke puste. Å se ham var vanskelig, fordi han var en av mine venner og jeg har så mange gode minner med ham. Han var ikke en dårlig person, han gjorde bare sitt livs aller største tabbe, og ødela livet sitt.

– De siste dagene har vært vanskelige for meg og hele laget. Vi hadde ikke forventet etter Sotsji-OL at vi kom til å havne i denne situasjonen igjen. Det er virkelig et dårlig øyeblikk for det østerrikske laget. Men jeg håper ikke at våre unge utøvere gir opp. Jeg holder hodet hevet og forsøker å gå gode skirenn, sier Stadlober til VG etter tremila der hun ble nummer åtte, et drøyt minutt bak den norske vinneren.

Den tidligere juniorverdensmesteren har vært gjennom det samme ungdomssystemet som jevngamle Baldauf og Hauke.

I Seefeld har Stadlober delt hotell med de to 26-åringene. De har alle bodd midt i sentrum. Forskjellen er blant annet at Baldauf og Hauke benyttet fritiden til å oppsøke et mini-sykehus bare noen titalls meter unna – for å dope seg.

Ødelegger

– Har du snakket med Hauke?

– Nei, jeg har ikke snakket med dem.

– Hva vil du si til dem om du hadde hatt muligheten?

– De er så store idioter. De har ødelagt østerriksk langrennssport, og har ødelagt for flere i støtteapparatet.

De siste dagene har vært tunge for Stadlober, Lisa Unterweger (24) og de andre gjenværende medlemmene av det østerrikske laget. Støtteapparatet er for lengst i oppløsning.

Flere har reist hjem. Voksne menn har gått gråtende rundt i VM-leiren.

PREGET: Lisa Unterweger har vært en del av det samme teamet som de dopingtatte østerrikerne. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Usikker på fremtiden

Teresa Stadlober er usikker på fremtiden for langrennssporten i landet.

– Vi vet ikke hvordan fremtiden for langrenn i Østerrike blir, om vi får støtte ... Jeg vet ikke hvordan fremtiden min blir.

Nordmannen som har vært koordinator for det østerrikske landslaget, Trond Nystad, sa fredag at han trekker seg fra jobben.

Både Max Hauke og Dominik Baldauf har ifølge den østerrikske statsadvokaten innrømmet doping. Begge ble pågrepet onsdag formiddag, men ble løslatt torsdag etter å ha forklart seg.

Bild Zeitung skriver lørdag at hovedmannen i dopingskandalen, den tyske legen Mark Schmidt, skal ha tjent 48 000 kroner i året pr. utøver han har hatt. Tyske medier hevder at han har hatt «kunder» fra en rekke ulike idrettsgrener.