KANDIDATER: Eirik Myhr Nossum, Ole Morten Iversen og Vibeke Skofterud blir nevnt som mulige nye trenere rundt skilandslaget av eksperter.

Eksperter: Disse kan bli trenere for skistjernene

Publisert: 23.04.18 06:33

Langrennssjef Vidar Løfshus (43) har en stor trenerkabal han skal løse før neste sesong braker løs.

– Jeg tror vi kan risikere å se et overraskende navn som ny landslagstrener, uten at det betyr noe negativt. Jeg finnes ikke bekymret. Det finnes så mange gode kandidater. Å være landslagstrener for Norge bør gå bra, hvis ikke skal du bomme mye, sier Petter Skinstad, skiekspert for TV 2.

Sprintlaget til herrene virker å fortsette med Arild Monsen som trener. Derimot skal det være stor misnøye med allroundtrener for herrer Tor-Arne Hetland . Kvinnetrener Roar Hjelmesets kontrakt går ut 31. mai, og han har ikke avgitt svar for om han vil fortsette eller ikke. Hans nærmeste medtrener Sjur Ole Svarstad gir seg.

Fossum og Nystad

Skinstad peker ut flere kandidater som hovedtrener for herrenes allroundlag:

Eirik Myhr Nossum (landslagstrener Norge)

(landslagstrener Norge) Trond Nystad (langrennskoordinator i Østerrike)

(langrennskoordinator i Østerrike) Fredrik Aukland (langrennsekspert NRK, rektor Wang Toppidrett Tønsberg)

(langrennsekspert NRK, rektor Wang Toppidrett Tønsberg) Hans Kristian Stadheim (landslagstrener Storbritannia)

(landslagstrener Storbritannia) Jostein Vinerjui (landslagstrener Storbritannia)

(landslagstrener Storbritannia) Ole Morten Iversen (avtroppende landslagstrener Sverige, far til Emil Iversen)

(avtroppende landslagstrener Sverige, far til Emil Iversen) Anders Bystrøm (rekruttlandslagstrener Norge)

– Fossum virker som et naturlig valg. Folk har vært fornøyd med han og han kjenner systemet, sier Skinstad om Petter Northugs tidligere trener.

– Ser du bare på resultatene virker det veldig rart at det er misnøye med Hetland, men det er en gruppedynamikk som skal fungere, sier Timo Andre Bakken, tidligere NM-mester i sprint.

Ifølge NRK har flere utøvere kontaktet Trond Nystad, som er bosatt i Østerrike med kona Claudia Nystad og to barn, om jobben.

– Nystad ga seg i Skiforbundet grunnet familiære hensyn. Han er så klart en aktuell kandidat. Han er en veldig flink fyr og tiltrekkes av utfordringer, sier Skinstad.

Eksperten trekker også frem navn som Eivind Warlo, Lars Christian Aabol. Eivind Arne Bjaaland. Kristian Skrødalen og Christian Skogstad kan få roller rundt et landslag.

Iversen og Mikkelsplass

Bakken håper Hjelmeset blir med kvinnelaget videre.

– Jeg tror Skiforbundet ønsker at Roar takker ja, men skal man skifte trenere er det nå man skal gjøre det. Da får man trenere som kan jobbe i fireårs-perioder, mener Bakken.

Både Bakken og Skinstad peker på Ole Morten Iversen som en kandidat til jobben som trener for Therese Johaug &co.

– Han har jo hatt stor suksess før med Stina Nilsson og er en kandidat til både herre- og damelaget, mener Skinstad.

Pål Gunnar Mikkelsplass har vært Johaugs trener mens hun har sonet dopingdommen, men han har sagt at han ikke er interessert i jobben som landslagstrener. Både Skinstad og Bakken vil likevel ha han med i en rolle rundt laget.

– Når den antagelig beste utøveren vi har vil jobbe videre med sin trener er det naturlig å hvert fall spørre om han vil være med. Om ikke som hovedtrener, så hvert fall som en ressurspersson uten for mye reise, mener Bakken.

Kvinnelig trener

Han utelukker heller ikke at Tor-Arne Hetland flyttes fra herrelaget til en rolle rundt damelandslaget.

Skinstad lanserer også flere navn som kan være aktuelle for en trenerrolle:

Trostein Drivenes (trenererfaring fra Tysklands landslag)

Vegard Bitnes (trener for Østerrikes landslag i skiskyting)

Guri Strøm Solli (universitetslektor ved universitet i Bodø, forsket på treningen til Marit Bjørgen )

Johanna Ojala (SVT-ekspert)

Vibeke Skofterud (Eurosport-ekspert under OL)

Kristin Størmer Steira (trener Team Telemark og TV 2-ekspert)

Ella Gjømle Berg (trener Team Telemark)

– Det hadde vært spennende om Norge gikk foran å ansatte en kvinnelig trener. Men det er et men. Det må være fordi hun er flink og ikke fordi hun er kvinne. Johanna Ojala har veldig godt rykte og god kompetanse. Hun er noe uvanlig som en kvinnelig trener som har jobbet med herrer, sier Skinstad.