Northug disket da Tønseth seiret i sesongåpningen

LANGRENN 2018-11-16T12:51:27Z

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Petter Northug (32) ble diskvalifisert etter å ha gått på ulovlig vis under 15-kilometeren på Beitostølen. Det gjorde ikke Didrik Tønseth (27), som viste sin enorme kapasitet og vant.

Publisert: 16.11.18 13:51 Oppdatert: 16.11.18 14:31

– Jeg trodde jo at det var 1500 meter individuell start, duathlon, men det var jo klassisk. Det er så lenge siden at jeg har konkurrert at jeg skylder på at jeg ikke husker helt hvordan klassisk-teknikken gjennomføres, sier Northug til VG, mens han smiler.

I forkant av fredagens renn varslet Northug at karrieren kan være over allerede før jul . Etter to sesonger preget av sykdom og skader med nedturer i skisporet som en direkte konsekvens, vil 32-åringen gi seg hvis kroppen ikke responderer positivt på trening i tiden som kommer.

Gikk på ulovlig vis

På Beitostølen var forventningene derfor lave. Northug ville bruke 15-kilometeren som en hardøkt. Han brydde seg derfor lite om plasseringen, men resultatet ble greit med tanke på det tynne treningsgrunnlaget.

Det vil si helt til nyheten om at 32-åringen var blitt diskvalifisert kom noen minutter etter målgang. Den straffbare hendelsen skal ha funnet sted i løpet av de 200 første meterne.

Tiden til Northug ville holdt til en 20. plass.

– Dette kan nesten minne om kollapsen til Jörgen Brink. Det var litt det samme, bare at jeg klarte å mobilisere på den siste utforkjøringen ned mot mål. Det klarte ikke Brink, sier Northug til VG.

– Men det var ikke så ille som du ville ha det til her om dagen?

– Nei, det var helt greit. I dagens sjakktider var vel dette som en remis for min del. Det tar jeg med meg til i morgen, sier Northug, som da skal gå sprint.

Tønseth sterkest

Maskineriet til Didrik Tønseth fungerte samtidig akkurat så bra som han hadde håpet på i forkant, og det holdt langt høyere kapasitet enn Northugs.

27-åringen har lenge slitt med følgende av hjernerystelsen han pådro seg i fjor høst .

I oppkjøringen til denne sesongen har Tønseth heldigvis fått trent godt for første gang på lenge. Det ga utslag i løypen på Beitostølen.

Bare Emil Iversen hadde mulighet til å holde en fart som var i nærheten av trønderens. For i mål hadde Tønseth den beste tiden, med 36.08,6. Iversen tok annenplassen 12,4 sekunder bak.

– Dette sier at jeg er veldig i rute til sesongåpningen her, men så får vi se hvordan det går i verdenscupen. Jeg får prøve å ta dette med meg ut i Norden og Europa, sier Tønseth til NRK.

Topp 10:

1. Didrik Tønseth – 36.08,6

2. Emil Iversen +12,4

3. Sjur Røthe +29,3

4. Martin Johnsrud Sundby +37,5

5. Hans Christer Holund +1.07,4

6. Johannes Høsflot Klæbo +1.17,5

7. Andrew Musgrave +1.26,3

8. Simen Hegstad Krüger +1.34,4

9. Erland Kvisle +1.35

10. Morten Eide Pedersen +1.40,4