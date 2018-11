Stavås Skistad (19) imponerte Caspersen Falla: - Ledig plass til verdenscup og VM

LANGRENN 2018-11-17T11:58:13Z

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad (19) imponerte Maiken Caspersen Falla under sprinten på Beitostølen. Den regjerende sprintverdensmesteren mener juniorløperen kan kjempe om VM-plass.

Publisert: 17.11.18 12:58 Oppdatert: 17.11.18 14:51

Storfavoritten Maiken Caspersen Falla innfridde forventningene, og var klart sterkest i sporet under sprinten. Hun tok tidlig kontroll i feltet, og gikk i mål i ensom majestet etter å ha rykket fra konkurrentene i den siste bakken.

Med seg på pallen hadde hun Kristine Stavås Skistad. 19-åringen ble nummer to på Beitosprinten, og Lotta Udnes Weng kapret den tredje pallplassen foran skiskytter Tiril Eckhoff.

– Jeg har hørt om Kristine Skistad i mange år. Hun har gått verdenscup før også. Jeg har hørt fra trenere på NTG at jeg må komme og være med på hurtighetstrening fordi de har en jente som er veldig rask, sier Caspersen Falla.

– Hun er nok en av de raskeste på 100 meter i Norge, men har virkelig tatt et steg nå ved å gå helt til finalen. Det er veldig bra gjort av en junior å være med å kjempe helt oppe i en finale. Det blir spennende å følge henne fremover, sier Caspersen Falla.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var fortsatt junior da hun slo gjennom på øverste nivå med VM-gull på sprinten i 2007. Nå håper Caspersen Falla at en ny juniorløper kan slå seg inn blant de beste.

– Det er en ledig plass i sprintuttaket til både verdenscup og VM og det kan godt hende hun kommer inn der og det hadde vært utrolig kult. Det er en mulighet for det, sier Caspersen Falla, som var lettet etter sprintseieren:

Stavås Skistad som har et år igjen på juniornivå og er på juniorlandslaget, sier nå at VM er et mål.

– Jeg har ikke sagt det til noen, men jeg har håpet på VM og satt det som mål før sesongen. Vi får se, sier Stavås Skistad til VG og flere medier etter 2. plassen.

Konnerud-løperen sier hun nå styrer mye av treningen selv og trener mye alene.

– Det har jeg gjort opp gjennom også for å bli en god skiløper. Det er tydelig at jeg klarer å holde styr på meg selv og legge opp opplegget, sier Stavås Skistad.

Etter å ha vært oppe på pallen fikk Caspersen Falla en varm gratulasjonsklem av langrennsdronningen Marit Bjørgen, som er på plass på Beitostølen for å overvære åpningshelgen. Også hun fikk seg en tur opp på pallen, da hun mottok Hans Bergs bragdpris.

Prisen deles ut til en norsk idrettsperson i verdensklasse. Bare Ole Einar Bjørndalen har blitt tildelt prisen før Bjørgen, da han fikk den i 2016.

– Det løsnet utover i konkurransen og når man har den følelsen så merker jeg at jeg har mer å gå på med å slippe opp på trening og at jeg er der jeg skal være. Det er det beste svaret jeg kan få en litt tung prolog slik at jeg må skjerpe meg skikkelig i heatene hvor det virkelig løsner, sier Caspersen Falla i pressesonen etter rennet.

Tiril Eckhoff var en annen løper som var fornøyd. Med 4. plassen i boks, smilte Eckhoff fra øre til øre, til tross for en natt med dårlig søvn:

– Jeg er ganske fornøyd egentlig. Jeg hadde en liten taktisk bommert på slutten, men har fått supert publikum og går med verdens beste skijenter, så jeg er fornøyd, sier Eckhoff, og utdyper rundt det taktiske:

– Jeg ble litt inneklemt, og da kommer man ingen vei, sier hun, og tilføyer at hun «tror hun skal holde seg til skiskyting».

Weng skuffet

En som var skuffet var Heidi Weng. Fjorårets Tour de Ski-vinner ble slått ut i kvartfinaleheatet, og klarte dermed ikke å gjøre Beitostølen-helgen til noen suksess. I prologen ble hun nummer 21, og på fredagens 10 kilometer klassisk, endte hun som nummer syv, nesten to minutter bak Therese Johaug, som vant i comebacket .

Da sa Weng følgende om formen til VG:

Finaleheatet besto av nevnte Caspersen Falla og Eckhoff, i tillegg til Lotta Udnes Weng, Kristin Stavås Skistad, Kari Øyre Slind og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Finalen gikk med andre ord uten løpere som Heidi Weng, Ragnhild Haga og Kathrine Harsem.