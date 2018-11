RETT TIL TOPPS: Therese Johaug sto øverst på pallen etter sitt comeback i verdenscupen sist helg. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug ville legge opp – testløp mot Bjørgen endret alt

Etter dopingutestengelsen vurderte Therese Johaug å legge opp. Et testløp mot Marit Bjørgen fikk 30-åringen på andre tanker.

Det forteller skistjernen selv i TV 2- dokumentaren « Therese Johaug – comebacket».

Etter dopingdommen som førte til at hun også gikk glipp av OL i Pyeongchang, var Johaug langt nede.

– Jeg kjente på en følelse i fjor høst som jeg aldri har kjent på før. Jeg hadde ikke lyst til å drive på med dette lenger. Jeg skjønte bare ikke at jeg ville meg selv så vondt, og at det var en lang motbakke å gå, sier Johaug i dokumentaren som sendes lørdag.

Marit Bjørgen fryktet lenge at lagvenninnen skulle gjøre alvor av planene. Men et testrenn bare noen uker før Bjørgen tok tre OL-gull, fikk hun «bank» av Johaug i et testløp i Nordmarka. Johaug vant med 30 sekunder på 10-kilometeren, skriver TV 2 .

Den testen ble på mange måter vendepunktet.

– Etter det testløpet spesielt beviste jeg for meg selv at jeg holdt det samme nivået jeg har hatt tidligere. Det i seg selv var en seier for meg, sier Johaug i dokumentaren.

– Det at hun fremdeles kunne slå de beste var motiverende for henne, forteller Bjørgen om testløpet bare noen dager før hun reiste til OL.

Sist helg gikk Therese Johaug helt til topps da hun gjorde comeback i verdenscupen i finske Ruka. Der takket hun kjæresten Nils Jakob Hoff for at det var mulig.

– Jeg hadde ikke klart dette uten han, sa Johaug til VG etter seieren.

– Hadde det ikke vært for ham så hadde du lagt opp?

– Ja, svarte Johaug.