TETT DUELL: Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo kjempet om seieren under jaktstarten i Oberstdorf. Til slutt rykket Klæbo fra, noe som provoserte russeren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / TT NYHETSBYRÅN

Norsk-russisk dominans bekymrer Russlands langrennstrener

LANGRENN 2019-01-04T14:14:39Z

OBERSTDORF (VG) Norge og Russland dominerer langrennstoppen fullstendig denne sesongen. Det gjør Russlands trener Markus Cramer bekymret.

På toppen dominerer nå duellen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov, som var i en klasse for seg på jaktstarten på 5. etappe i Tour de Ski.

Men tallene viser hvordan det også står til bak.

* 11 av de 14 beste i Tour de Ski-sammendraget på herresiden er nå enten fra Russland (fire løpere) eller Norge (syv løpere).

* I verdenscupen er 13 av de 17 beste sammenlagt så langt i sesongen fra Norge eller Russland.

Men på skistadion i Oberstdorf, der VM arrangeres om drøyt to år, gjør totaldominansen til de to nasjonene Russlands trener, Markus Cramer bekymret for langrennssporten.

Denne sesongens verdenscuprenn Verdenscup kvinner:

Sprint 24. nov.: 1. Julija Belorukova, 2. Maja Dahlqvist, 3. Ida Ingemarsdotter 10 km 25. nov.: Therese Johaug, 2. Charlotte Kalla, 3. Ebba Andersson Sprint 30. nov.: 1. Jonna Sundling, 2. Stina Nilsson, 3. Sadie Bjornsen 10 km 1. des.: 1. Therese Johaug, 2. Ebba Andersson, 3. Charlotte Kalla Mini-tour sammenlagt 2. des.: 1. Therese Johaug, 2. Ingvild Flugstad Østberg, 3. Ebba Andersson 15 km 8. des.: 1. Therese Johaug, 2. Charlotte Kalla, 3. Ingvild Flugstad Østberg Stafett 9. des.: 1. Norge, 2. Russland, 3. Finland Sprint 15. des.: 1. Stina Nilsson, 2. Sophie Caldwell 3. Maja Dahlqvist 10 km 16. des.: 1. Therese Johaug, 2. Ingvild Flugstad Østberg, 3. Krista Pärmäkoski Tour de Ski:

Sprint 29. des.: 1. Stina Nilsson, 2. Ida Ingemarsdotter, 3. Jessica Diggins 10 km 30. des.: 1. Natalja Neprjajeva, 2. Ingvild Flugstad Østberg, 3. Anastasija Sedova Sprint 1. jan.: 1. Stina Nilsson, 2. Sophie Caldwell, 3. Jessica Diggins 10 km 2. jan.: 1. Ingvild Flugstad Østberg, 2. Natalja Neprjajeva, 3. Anastasija Sedova 10 km 3. jan.: 1. Ingvild Flugstad Østberg, 2. Natalja Neprjajeva, 3. Jessica Diggins Totalt: Norge har vunnet 8 av 14 konkurranser. Sverige har 4 seirer. Russland 2 seirer. Verdenscup herrer:

Sprint 24. nov.: 1. Aleksandr Bolsjunov, 2. Johannes Høsflot Klæbo, 3. Eirik Brandsdal 15 km 25. nov.: 1. Aleksandr Bolsjunov, 2. Emil Iversen, 3. Calle Halfvarsson Sprint 30. nov.: 1. Federico Pellegrino, 2. Emil Iversen, 3. Alex Harvey 15 km 1. des.: 1. Sjur Røthe, 2. Didrik Tønseth, 3. Denis Spitsov Mini-tour sammenlagt 2. des.: 1. Didrik Tønseth, 2. Sjur Røthe, 3. Emil Iversen (Janosch Brugger, Tyskland, med best etappetid) 30 km 8. des.: 1. Sjur Røthe, 2. Martin Johnsrud Sundby, 3. Andrej Melnisjenko Stafett 9. des.: 1. Norge, 2. Russland, 3. Norge Sprint 15. des.: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2. Federico Pellegrino, 3. Baptiste Gros 15 km 16. des.: 1. Jevgenij Belov, 2. Maurice Manificat, 3. Martin Johnsrud Sundby Tour de Ski:

Sprint Toblach 29. desember: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2. Richard Jouve, 3. Lucas Chanavat 15 km Toblach 30. desember: 1. Sergej Ustjugov, 2. Simen Hegstad Krüger, 3. Aleksandr Bolsjunov Sprint Val Müstair 1. januar: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2. Federico Pellegrino, 3. Sergej Ustjugov 15 km fellesstart Oberstdorf 2. januar: 1. Emil Iversen, 2. Francesco De Fabiani, 3. Sergej Ustjugov 15 km jaktstart Oberstdorf 3. januar: 1. Johannes Høsflot Klæbo, 2. Sergej Ustjugov, 3. Aleksandr Bolsjunov Totalt: Norge har vunnet 9 av 14 konkurranser. Russland har 4 seirer.



– Jeg er redd for fremtiden fordi vi bare har to sterke nasjoner. Det er som i alpint for noen år siden da det bare var Østerrike. Det er ikke interessant, sier Cramer til VG etter å ha sett at stjernen i treningsgruppen, Sergej Ustjugov, bli forbannet på Klæbo etter trønderens taktiske løp .

VG prater med Cramer mens den norske nasjonalsangen gjaller over stadion etter at Norge og Russland tapetserte pallen i nok et renn, denne gang med Klæbo på topp foran Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov. Norge har nå fire etappeseirer i årets Tour de Ski og Russland har tatt den siste.

Kampen om pallen ser ut til å stå mellom nordmenn og russere i øyeblikket og slik har det i stor grad vært siden Aleksandr Bolsjunov vant sesongens to første renn. Under Tour de Ski har

Bare italienske Federico Pellegrino og tyske Janosch Brugger – som «fikk» en seier gjennom en beste etappetid under jaktstarten på Lillehammer – har sørget for at noen andre enn Norge og Russland har triumfert denne sesongen. Men da Brugger var raskest på etappen triumferte Didrik Tønseth i mini-touren. Og da det var stafett på Beitostølen var også de to nasjonene i en egen klasse. Og i Tour de Ski har Norge og Russland 73 prosent av pallplassene så langt.

Tyske Cramer, som stort sett er sammen med de russiske utøverne gjennom hele vinteren i Mellom-Europa, har sett med skepsis på utviklingen. Han ser at flere nasjoner har en utøver som kan kjempe i toppen uten at etterveksten ser ut til å være der.

– Når vi ikke har stjerner i ulike land er det ikke interessant for folk. Man ser at det er et problem i Tyskland med langrenn. For ti år siden var det stort på TV og interessant for sponsorer, fordi de hadde stjerner, sier Cramer som også er bekymret for stadig dårligere snøforhold i Mellom-Europa og det som skjer med rekrutteringen.

NRK-ekspert Fredrik Aukland er derimot ikke enig med Cramer i hans bekymring for den voldsomme norsk-russiske dominansen i langrenn.

– Det skjer fordi vi blant annet mangler Dario Cologna i form. De franske ikke vist seg fra sin beste side og heller ikke de finske løperne spesielt. Så ser vi også at Sverige har mye å gå på. Calle Halfvarsson har levert enkelte gode prestasjoner, men de mangler fortsatt gode resultater og har slitt med dårlige ski. Jeg tror det kommer til å jevne seg ut mer etter hvert og allerede til VM, sier Aukland.

Han mener bredden er bedre enn det som er vist så langt i sesongen.

– Det som skiller seg nå fra tidligere er at det er Russland og Norge som er helt i toppen. Men jeg tror vi får se andre løpere gjør det bra i VM, men slik tendensen er nå er det litt få nasjoner som er oppe og kjemper. Men jeg vil ikke svartmale det før vi er ferdig med VM, sier Aukland.

Også i dameklassen har Tour de Ski nå vært preget av en norsk-russisk duell i teten. Natalja Neprjajeva, som ligger som nummer to i sammendraget bak Ingvild Flugstad Østberg, sier populariteten for langrenn i hjemlandet ikke er gunstig.

– Skiskyting er mye mer populært blant vinteridrettene. Vi prøver å gjøre vårt beste for å gjøre langrenn mer populært i Russland. Men for øyeblikket er ikke situasjonen så god, sier Neprjajeva til VG gjennom tolken Max Volkov.

Bekymringen for fremtiden og en sponsormessig tøffere situasjon for langrenn gjør også at Cramer er sterkt kritisk til at flere av de beste dameløperne ikke stiller til start på Tour de Ski og at en løper som Emil Iversen dro hjem.

– Når ikke de beste er på start så blir ingen interessert i dette og da kan vi skru av lyset for langrennssporten. Da er det bare Norge og da kan de konkurrere alene hjemme for da er ingen interessert i dette, sier Cramer.

Landslagssjef Vidar Løfshus mener det er et særnorsk fenomen at kampen om VM-plasser, gir innvirkning på Tour de Ski. I går dro også Sindre Bjørnestad Skar hjem for å spare seg til viktige uttaksrenn.

– Vi fullfører med de vi mener har best sjanse til å vinne. Emil var i mitt hode ikke vinnerkandidat. Han ville fått det veldig tøft oppe i bakken, men ville fått en veldig god plassering. Men Emil er en fargeklatt og er bra for langrennssporten og gir mye av seg selv til publikum og mediene så slik sett fin type å ha med seg.