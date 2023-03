Ebba Andersson og Anne Kjersti Kalvå fører an på søndagens 20 km i Lahti.

Anne Kjersti Kalvå tok sin første verdenscup-seier

LAHTI (VG) Anne Kjersti Kalvå (30) gled fra konkurrentene og tok sin første verdenscupseier i karrieren på Lahtis 20 km.

Seks løpere var samlet på slutten. Kalvå vant foran Jonna Sundling og Katharina Hennig. Kerttu Niskanen vant distansecupen.

– For et løp og for ei dame, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om Kalvå.

– Smøreboden fortjener også blomster, fortsetter hans kollega Jørn Sundby etter at Kalvå helt tydelig gled fra konkurrentene i utforkjøringen ned mot stadion i den finske byen.

Kalvå har hatt en eventyrlig avslutning på vinteren med ett gull (stafett) og to sølv (teamsprint og 30 km) i Planica-VM og nå sin første verdenscupseier.

Allerede lørdag avgjorde Tiril Udnes Weng verdenscupen sammenlagt. Hun økte forspranget til Jessie Diggins slik at det ikke en gang var en teoretisk mulighet for amerikaneren til å vinne trofeet etter søndagens avslutning på sesongen.

Kerttu Niskanen hadde aldri vunnet et verdenscupløp på hjemmebane og håpet at det skulle skje søndag.

Det var to innlagte bonusspurter underveis. Niskanen vant begge - og Ebba Andersson var nummer to på begge.

Feltet var godt samlet fram til 10 kilometer med Anne Kjersti Kalvå i tet fulgt av Kerttu Niskanen.

Finnen, fulgt av Ebba Andersson og Katharina Hennig, fikk noen meters forsprang til resten av feltet i klatringen - men Kalvå klarte å ta igjen de tre. Det ble etter hvert en tetgruppe med syv løpere, som ellers besto av Frida Karlsson, Jonna Sundling og Krista Pärmäkoski. Heidi Weng tok opp jakten på disse - men det endte med at hun og Pärmäkoski ble liggende bak.

De seks resterende lå samlet. Anne Kjersti Kalvå hadde bedre glid enn konkurrentene og brukte utforkjøringene effektivt. Hun sikret seg noen meters forsprang nedover - og holdt den ledelsen helt inn i mål.

Etter som verdenscuptrofeet allerede var i hus, kunne Tiril Udnes Weng gå med senkede skuldre søndag:

– Jeg feiret ikke så mye. Jeg sparer det til etter rennet i dag, sa Udnes Weng til Viaplay før rennet. Hun endte som nummer 18 søndag.