VM-FORM: Johannes Høsflot Klæbo var god i sprintprologen.

Norge dominerte prologen: Klæbo slått av Valnes

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo leverte en glitrende prolog på VM-sprinten, men Erik Valnes var best i VM-åpningen. Klæbo-utfordreren Richard Jouve havnet hele åtte sekunder bak VM-favoritten.

Sølvvinneren fra VM i Oberstdorf for to år siden, suste inn sekundet foran Klæbo med Pål Golberg på 3. plass. Også Håvard Solås Taugbøl og Even Northug er trygt videre til kvartfinalen.

Erik Valnes har ikke vært på pallen denne sesongen, men viste klasse under løse og vanskelige forhold i Slovenia.

– Det har vært litt stang ut i noen klassiske sprinter, men jeg har ikke blitt noen dårligere skiløper, sier Valnes til NRK.

– Statistikken taler for Klæbo, men hvert løp lever sitt liv, sier trener Arild Monsen om styrkeforholdet Klæbo/Valnes.

Tross Jouves dårlige prolog: Det kan likevel bli en stort drama i ettermiddag. Franskmannen havnet helt nede på 19. plass, mens tidligere verdensmester, Federico Pellegrino, ble nummer 16. Begge bak alle nordmenn.

HVA SKJER I VM I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport

BEST: Erik Valnes på topp i VM-prologen.

– Presset er enormt, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn og sier at «alt annet enn gull er en skuffelse for kong Klæbo».

Klæbo (26) tapte den siste klassiske verdenscupsprinten for Richard Jouve (28). Franskmannen vant en prestisjeseier med ni hundredeler på hjemmebane i Les Rousses 28. januar. Klæbo har vunnet 28 av de 32 siste sprintene i verdenscupen.

Den norske VM-favoritten har også tapt en sprint for Federico Pellegrino denne sesongen, men desemberrennet i Davos gikk i fristil.

Klæbo har dominert enormt siden 2017 da han fikk sitt store gjennombrudd med VM-bronse i sprint. Han har vunnet både de to siste VM- og OL-gullene. Klæbo har 36 verdenscupseire i sprint – 17 av dem i klassisk. Det er fem år siden han havnet utenfor pallen i en klassisk-sprint i verdenscup eller mesterskap. Den gangen knakk han staven.

De to sprintøvelsene for kvinner og menn fortsetter i Planica kl. 14.30. Med kvartfinaler, semifinaler og finaler.

Du kan følge dagens sprint i vårt livestudio.

NRK1 og Viaplay sender direkte.