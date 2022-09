I LYSET: Petter Northug deltok på en konferanse på Nasjonalmuseet. Ved siden av satt Randi Zuckerberg, søsteren til Facebook-skaper Mark.

Northug avslører store planer: − Må på jobb i «Silly Season»

NASJONALMUSEET (VG) Skikongen Petter Northug (36) har ambisjon om å skape et av de beste lagene i Ski Classics.

Herman Folvik

Alfred Lindbæk

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Under konferansen Oslo Innovation Week, sittende ved siden av milliardæren Randi Zuckerberg (broren til Facebook-skaper Mark), avslørte Northug fra scenen at han har fått med seg Crucible til langrenn-satsningen.

Northug har kommet i kontakt med investeringsplattformen Crucible gjennom egen interesse for kryptovaluta.

Info Krypto/blockchain Blockhain (blokkjede på norsk) er en databasert teknologi. Blokkjeden utgjør databasen for den elektroniske valutaen Bitcoin. Bitcoin er ikke mulig uten en blokkjede Det meste av kryptert valuta er på ett eller annet vis knyttet til teknologien som omtales som blockchain, eller blokkjede på norsk. Kryptovalutaer er bare én av mange typer ting man kan bygge på blokkjedeteknologien. Kilde: Tek.no og E24 Vis mer

– Vi er egentlig så å si klare med en avtale. Vi får se hvordan vi gjør det, men de er hvert fall gira og klare til å bygge opp, sier Northug til VG.

36-åringen regner med å bli alene denne sesongen på laget som vil få navnet Team Northug Crucible. Han planlegger å gå minst fire renn i «ski-comebacket».

– Jeg har hatt lyst til å ha et eget lag selv. Det tror jeg kan bli spennende. Jeg håper fra neste vår å ha et fullverdig lag med både kvinner og menn med den kvalitet som gjør at vi kan hevde oss som lag, sier mannen med 13 VM-gull og to OL-gull før han la opp i 2018.

Skal Northug få et slagkraftig lag, betyr det at han må jobbe på overgangsmarkedet fremover.

– Fra 1. mai neste år er vi forhåpentligvis fullverdig i gang når en ny sesong starter. Jeg må være på jobb i «Silly Season» (overgangsvinduet mellom sesongene). Jeg må sende ut følere og høre med en del profiler som er tilknyttet lag.

Sist vinter vant svenske Team Ramudden lagkonkurransen i Ski Classics foran Lager 157 Ski Team, Team Ragde Charge og Team Koteng Eidissen (nå er store deler av laget blitt Team Aker Dæhlie).

Blant de største profilene i Ski Classics er Astrid Øyre Slind, Ida Dahl, Lina Korsgren, Max Novak, Andreas Nygaard, Kasper Stadaas og Emil Persson blant annet.

– Vi vil ha et offensivt lag med en del yngre løpere som vil opp og frem i dette sirkuset. Der tror jeg at jeg kan hjelpe til veldig, både med å gå noen løp selv, være en primus motor for laget og en mentor.

– Kan det bli aktuelt for deg å gå enda flere renn vinteren 2023/24?

– Det kan bli det. Det kommer an på hvordan kroppen responderer. I år blir det fire-fem-seks renn avhengig av kroppen. Så får vi se neste år om jeg kan få trent mer og vært på et høyere nivå. Det er klart det frister med noen seirer i Ski Classics-løp. I vinter tror jeg ikke at jeg klarer det, men om jeg er på et høyere nivå neste sommer, kan jeg ha mulighet.

Ved siden av treningen til langløp er Northug skiekspert for TV 2 og driver egen kleskolleksjon.

Første renn i Ski Classics går i Bad Gastein 10. desember med Northug på start.