Ustjugov dropper trolig fødsel for å gå Tour de Ski

Sergej Ustjugov (27) skal bli pappa – og terminen er midt i Tour de Ski.

Den russiske langrennskjempen har i mange år vært sammen med skiløperen Jelena Soboleva, som nå er gravid.

– Jeg kommer ikke til å være i nærheten – Tour de Ski foregår rundt disse datoene, sier Ustjugov til russiske Sport-Ekspress.

Tour de Ski går som vanlig i slutten av desember og begynnelsen av januar. På spørsmål fra den russiske avisen om han ikke skal ofre Tour-en, svarer Ustjugov:

– Jeg har allerede spurt trenerne om dette. Kanskje det er bedre å dra hjem? Spesielt hvis jeg i det øyeblikket ikke har noe å kjempe for. Men trenerne sier at det er bedre at jeg konkurrerer og kommer hjem når hun skrives ut fra fødehjemmet.

– Vi får se. Det er fremdeles tidlig. Fansen har bedt meg love at jeg skulle ta en pallplass for barnet vårt ...

For norske lesere er det grunn til å forklare litt: I Russland har det ikke vært vanlig at faren til barnet er til stede ved fødselen. Faktisk har fødestua tradisjonelt vært forbudt område for menn. Selv om det er lempet på det i det nye Russland, er det slett ikke uvanlig at moren føder uten barnefaren til stede.

Ustjugov avslører for Sport-Ekspress at han er bekymret med tanke på fødselen og det å få barn.

Soboleva og Ustjugov giftet seg i sommer.

– Hun antydet at det var på tide at jeg fridde. Jeg lot som om jeg ikke forsto noe. Jeg har alltid visst at det skulle gjøres.

VM-kongen fra Lahti i 2017 forteller skipresident Jelena Välbe var blant gjestene i bryllupet hans.

Sergej Ustjugov er ellers fornøyd med vinterens verdenscupkalender, men klager på at løperne ikke blir spurt hva de synes.

– Alt blir styrt av TV-interesser, sier han.

Russeren ville gjerne ha hatt for eksempel 50-kilometeren mellom Toblach og Cortina på terminlisten. Han karakteriserer det som et «kult» løp.

Intervjuet med Ustjugov ble gjort i forbindelse med en pressekonferanse som ski-merket hans holdt denne uken. Der ble han også spurt om episoden med Johannes Høsflot Klæbo sist vinter, da Ustjugov dyttet til nordmannen under sprinten i Seefeld-VM. I et mesterskap der han senere ble parkert av Klæbo på stafetten.

Sergej Ustjugov svarer at det er bare moro, og at russerne har et godt forhold til både nordmennene og andre konkurrenter.

