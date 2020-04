STRÅLTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen leverte knallbra resultater under VM i Lahti i 2017, der bildet er tatt. Hun dro hjem fra Finland med gull fra stafetten og individuelle bronsemedaljer fra 10 km klassisk og 30 km fristil. Foto: Bjørn S. Delebekk

Astrid Uhrenholdt Jacobsen: – Jeg har alltid hatt en annen drøm

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) sier at hun vil gi seg «mens leken er veldig god», at legestudiene trigger mer nå – og at hun ikke har noen ambisjoner om posisjoner i FIS eller IOC.

Onsdag kom nyheten: En av Norges mest populære langrennsløpere gir seg. Astrid Uhrenholdt Jacobsen gir seg med ski og kaster seg over medisinstudiene. Merittene viser blant annet ett OL-gull (stafett) og tre VM-gull (to av dem i stafett).

– Hva var det som gjorde at motivasjonen tok slutt nå?

– Jeg vil ikke si at motivasjonen ble borte, men jeg har sittet og tenkt og ja, jeg har kjempetro på at jeg kunne være god nok ett år til. Men jeg vet ikke hva jeg skal med medaljene lenger. Det trigger ikke på samme måte lenger. Jeg føler at jeg har mer «drive» for å lære, utforske, bruke mer tid på studiene, være helsearbeider. Og jeg har lyst til å gi meg mens leken er veldig god, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

– Folk vil kanskje huske deg først og fremst for hun som alltid klarte å reise seg?

– Jeg er først og fremst drevet av mestring og utvikling, jobbe mot egne mål. Å kunne drive toppidrett mer verdibasert. Ikke bare egoisme. Det er kanskje det jeg er mest stolt av. Mer stolt av det enn at jeg har vunnet noen skirenn.

– Vise at du ikke bør være egoist for å være toppidrettsutøver?

– Jeg vil heller si det sånn: Vise at det ikke er noen motsetning mellom det å ikke ønske å være egoist og prøve å bli toppidrettsutøver. Felles er viktig også i toppidretten. Dette tror jeg det er viktig at foreldre og barn og unge får øynene opp for. Fellesskap og felles arenaer trumfer det å gjøre det perfekt for seg selv.













DER EVENTYRET STARTET: 20 år gamle Astrid Uhrenholdt Jacobsen spurtslo Petra Majdic og kunne strekke armen i været for VM-gull på sprinten i Sapporo i 2007.

Landslagstrener Ole Morten Iversen hyllet Uhrenholdt Jacobsen i et intervju onsdag ettermiddag. Han sa at han var imponert av verdigrunnlaget hennes.

– Hun står for omsorg, fellesskap og rettferdig. Det er lett å snakke om verdier, men hun praktiserer det, der er hun eksepsjonell, sa Iversen.

– Sa han det? Det er det fineste komplimentet jeg kan få, veldig hyggelig og viktig for meg, er reaksjonen hennes.

– Er verdiene i langrennssporten gode?

– Det er et godt verdigrunnlag i bunnen, en god kultur og en lang historie. Mange av verdiene som langrennssporten er forankret på, er tett på verdigrunnlaget til det norske folk, en av grunnene til at langrenn står såpass sterkt her. Men det med verdiarbeid er en «never ending story». Hvis du slutter med det, er det ikke bra nok. Jeg synes Norges Skiforbund har tatt dette på alvor de siste årene. Så er det opp til alle utøvere å ta det på alvor.

– Kommer vi til å se deg i NM også heretter?

– Jeg har ikke tatt stilling til det. Jeg må finne min nye tilværelse. Men det er vel en kultur i Heming for at folk går også etter at de har gitt seg aktivt, så det ville ikke være det mest overraskende.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har sjelden snakket i titler. Men hun har alltid sagt det samme: Hun har ikke vært så opptatt av seirer, men å få ut sitt beste. Så da er det naturlig å spørre når hun fikk ut sitt beste? Svaret er like «astridsk», like ærlig, som det er kjedelig for en bladfyk:

– I mange NM-løp! Og det var noen løp i vinter der jeg synes at jeg fikk ut mitt potensial. Det er mange sånne opplevelser, men ikke nødvendigvis de som ga de beste resultatene.

– Fikk du ut det du var god for i karrièren?

– Det var både mindre gode og bedre sesonger, men ja, jeg har fått vist hva har kunnet på mitt beste. Men tidvis har det gått lenge mellom hver gang. Jeg har blitt syk på feil tidspunkt her og der. Jeg har bevist at jeg har evnen til å reise meg og komme tilbake. Jeg har vist at jeg har potensial til å gå ordentlig fort og ganske fint på ski.

Den siste setningen får henne til å le litt beklemt. Astrid Uhrenholdt Jacobsen liker ikke å rose seg selv, selv på en dag som denne.

Allerede i april 2019 hadde hun sin avskjedsfest – som ikke ble en avskjedsfest, fordi hun likevel fortsatte.

– Ha-ha, med tanke på det som skjer nå i 2020, skulle en tro jeg var synsk. Men jeg hadde altså invitert til fest, og da det ikke ble avskjedsfest likevel, så fant jeg ut at jeg ville feire at en morsom sesong var over. Det var en slags avslutningsfest, men ett år for tidlig.

– Du har vurdert å legge opp flere ganger?

– Ja, men jeg har på en måte vært heldig. Jeg har alltid hatt en annen drøm som jeg har hatt muligheten til å forfølge. Hvert år har jeg tatt en skikkelig runde med meg selv, vurdert om motivasjonen virkelig var på topp. Jeg har alltid hatt et annet valg, som også var veldig spennende for meg. Jeg har hatt studiene. Og nå virker det mye mer forlokkende og spennende med studier enn med et VM til, selv om jeg tror jeg kunne behersket det mesterskapet bra.

– Har du ambisjoner om posisjoner i IOC eller FIS?

– Nei! Jeg har aldri hatt ambisjoner om å ha posisjoner i det hele tatt. Men jeg har heller aldri sagt at jeg ikke skal gjøre det. Men svaret er nei, jeg har absolutt ingen ambisjoner om å ta en sånn retning i livet.

