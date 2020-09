SIKTET: Petter Northug er siktet for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Siktelsen om ruspåvirket kjøring frafalt i dag etter en negativ blodprøve. Foto: DAVID ENGMO

Politiet: Derfor ble Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Politiet bekrefter at Petter Northug avla positiv spyttprøve og at det sammen med andre undersøkelser førte til ransakelsen av Northugs bopel. Nå er også videomateriale av råkjøringen en del av etterforskningen.

Petter Northug avla negativ blodprøve og dermed frafaller siktelsen av ruspåvirket kjøring i saken mot den tidligere skistjernen. Men siktelsen om kjøring i 168 kilometer i timen og oppbevaring av narkotika opprettholdes.

Advokat Halvard Helle bekrefter i en SMS at de går for tilståelsessak.

– Ja, det skulle ikke være noe til hinder for at saken kan gå som tilståelsessak, skriver Helle.

Politiet forteller nå om årsaken til at Northug ble siktet for ruspåvirket kjøring, selv om blodprøven viste seg å være negativ.

– Det var på bakgrunn observasjoner og undersøkelser på stedet, deriblant en positiv spyttprøve. Det var grunn til å mistenke at det dreide seg om ruspåvirket kjøring. Det var årsaken til at det ble tatt en blodprøve for å avklare dette, sier Karoline Ekeberg, påtaleansvarlig i saken til VG.

På en pressekonferanse i Trondheim forrige fredag fortalte Northug også at han hadde filmet egen råkjøring og innrømmet fart på godt over 200 kilometer i timen i 80-sone.

– Jeg var i tillegg dum nok til å filme det med telefonen, opplyste Northug på pressekonferansen for snart to uker siden.

Han sa også at han hadde delt videomateriale av råkjøringen.

– Jeg har sendt det til kompiser, sa Northug.

– Av svært høy fart, opptil 200 kilometer i timen?

– Ja, de videoene som politiet har nå, da.

– Hvordan forholder politiet seg til videomaterialet dere har og det at Northug har innrømmet å ha kjørt i 200 km/t i 80-sone. Blir han siktet for dette?

– Politiet besitter videomateriale som viser bilkjøring i høy hastighet. Det er en del av den videre etterforskning i saken. Utøver det ønsker jeg ikke å si noe om mulige konsekvenser det vil ha, sier Ekeberg.

Northug bekreftet selv at politiet gjorde beslag av narkotika, i form av 10 gram kokain, på hans bopel. Det gjorde han først på sin egen instagram-profil dagen etter ransakelsen for snart tre uker siden.

– Hjemme hos meg fant politiet kokain og sovemedisin. Det ene har jeg brukt i jakten på kick, det andre til å roe meg igjen. Det er flaut og forkastelig og jeg er lei meg for det jeg har gjort, fortalte Northug på pressekonferansen.

– Nå når siktelsen for ruspåvirket kjøring har frafalt, hva er grunnlaget for at politiet gikk til det skrittet å ransake Northugs bopel?

– På daværende tidspunkt var det skjellig grunn til å mistenke ruspåvirket kjøring. Dette samme med øvrige observasjoner og undersøkelser i saken gjorde at det var riktig å ransake bopel.

Politiet har tidligere bekreftet at de beslagla mobiltelefonen til skistjernen. De ønsker ikke å kommentere om de har gjort ytterligere beslag eller funn av bevis. De vil heller ikke kommentere om 40 000 kroner i kontanter, som politiet fant i bilen til Northug, spilte noen rolle for at det ble gjennomført ransakelse.

– Etterforsker dere andre forhold og kan siktelsen bli utvidet?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Ekeberg som så lenge etterforskningen pågår ikke vil si noe om mulig straff.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om saken ender som forenklet tilståelsessak.

