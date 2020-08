SKUFFET: Kristine Stavås Skistad skuffet i Toppidrettsvekas åpning. Her fra Blink-festivalen 7. august. Foto: Carina Johansen

Svak åpning av Stavås Skistad i Toppidrettsveka: – Langløpene er ikke helt for Kristine ennå

HITRA(VG) Hun var først ut fra start, men Kristine Stavås Skistad ble passert av nesten alle de tolv som startet bak henne.

Torsdag gikk startskuddet for årets Toppidrettsveka i Hitra. Først ut var kvinnenes 20 kilometers lange intervallstart hvor 13 utøvere stilte fra start. Det uten utøvere som Therese Johaug og Heidi Weng som begge, blant flere, meldte forfall onsdag.

Først ut fra start var Kristine Stavås Skistad, men den unge skiløperen åpnet meget dårlig, og var hele 58 sekunder bak Hedda Østberg Amundsen som sto med beste tid etter passerte 3.5 kilometer. Bak Østberg Amundsen lå Tiril Udnes Weng, med tre sekunder opp.

Etter syv kilometer var luken fra Stavås Skistad opp til Weng, som da sto med bestetid, svimlende to minutter og fem sekunder.

– Stavås Skistad er jo egentlig en sprinter. Langløpene er ikke helt for Kristine ennå, sa kommentator Torgeir Bjørn på NRKs sending.

Utover den 20 kilometers lange løypa økte sekundene jevnt og fort fra Skistad. En som derimot imponerte stort var Tiril Udnes Weng, som gikk nest sist ut fra start av de 13 som startet. Hun passerte også Skistad, etter å ha startet fem og et halvt minutt senere, da det gjensto litt under to kilometer. Dermed sto det mellom Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm om seieren.

– Det var beinhardt. Det er 20 kilometer og mye av det er staking. Det er tøft å holde frekvensen og tempoet oppe så lenge. Jeg var godt fornøyd med løpet, smiler Fossesholm til NRK etter seieren.

Fossesholm avsluttet meget sterkt og tok seieren, 5.5 sekunder foran Udnes Weng. Stavås Skistad endte 5 minutter og 59 sekunder bak vinner Fossesholm.

Publisert: 20.08.20 kl. 19:32

