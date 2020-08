SKUFFET: Kristine Stavås Skistad fikk en tung start på Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Stavås Skistad ble nest sist: Har ombestemt seg om fremtiden

HITRA (VG) Hun var først ut fra start, men Kristine Stavås Skistad ble passert av nesten alle de tolv som startet bak henne.

Oppdatert nå nettopp

Stavås Skistad ble nummer 12 av 13 startende på 20-kilometeren på rulleski under første dag av Toppidrettsveka torsdag kveld. 6 minutter bak Helene Marie Fossesholm som vant.

– Det var ikke noe som skjedde. Det var bare mitt nivå på 20 kilometer på en tung dag, sier Skistad til VG torsdag kveld og fortsetter:

– Det var en dårlig dag og da er jeg langt bak de beste på distanse i verden, eller i Norge.

For et år siden sa Skistad til VG at hun ville ta steget fra sprinter til å bli en like god distanseløper, selv om treneren sa hun måtte være tålmodig for å lykkes på distanse. Det ville hun ikke høre på - den gangen.

– Jeg håper det skjer så fort som mulig, men treneren min mener det tar noen år. Jeg har mål om å motbevise ham, sa Skistad bestemt da.

les også Skistad og treneren uenige: – Jeg har mål om å motbevise ham

Nå har hun ombestemt seg. Hun gjør som Maiken Caspersen Falla - og satser bare på sprint, selv om hun skal gå distanserenn.

– Jeg skal fokusere på sprint nå, kommer det ikke på distanse så kommer det ikke, sier Skistad.

– Du kan gå i Fallas fotspor og bli en ren sprinter?

– Ja, det kan jeg. Vi får bare se om det skjer et mirakel plutselig på distanse, eller så holder det med sprint, svarer Skistad.

Stjernene meldte forfall

Torsdag gikk startskuddet for årets Toppidrettsveka i Hitra. Først ut var kvinnenes 20 kilometers lange intervallstart hvor 13 utøvere stilte fra start. Det uten utøvere som Therese Johaug og Heidi Weng som begge, blant flere, meldte forfall onsdag.

Først ut fra start var Kristine Stavås Skistad, men den unge skiløperen åpnet meget dårlig, og var hele 58 sekunder bak Hedda Østberg Amundsen som sto med beste tid etter passerte 3.5 kilometer. Bak Østberg Amundsen lå Tiril Udnes Weng, med tre sekunder opp.

les også Norges langrennsjuvel (19) under Rjukan-hopp: «Skal ikke strikken ta tak snart?»

For utover den 20 kilometers lange løypa økte sekundene jevnt og fort fra Skistad. En som derimot imponerte stort var Tiril Udnes Weng, som gikk nest sist ut fra start av de 13 som startet. Hun passerte også Skistad, etter å ha startet fem og et halvt minutt senere, da det gjensto litt under to kilometer. Dermed sto det mellom Udnes Weng og Fossesholm om seieren.

– Jeg er i brukbar form, sier Fossesholm og smiler godt etter seieren.

Publisert: 20.08.20 kl. 19:32 Oppdatert: 20.08.20 kl. 20:22

Fra andre aviser