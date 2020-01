Bolsjunov avslører sin hvite løgn før Touren

Aleksandr Bolsjunov (23) blir hyllet i russiske medier etter Tour de Ski-triumfen. Og nå avslører han at ikke alt han sa på forhånd var sant.

Nå nettopp

Før Tour de Ski sa nemlig Bolsjunov at årets utgave av Tour de Ski var som laget for Johannes Høsflot Klæbo. Til Sport Ekspress sier skikjempen:

– Innerst inne mente jeg ikke det. Jeg vil alltid kjempe til siste slutt. Jeg har også sett litt nærmere på programmet på tidligere Tourer, sier han - og fortsetter:

– Det har vært prologer på tre-fire kilometer. Det var en gang et renn på 38 km. Men jeg vil ikke si at Tour de Ski har blitt enklere. Jeg klarte å komme til finalen i to sprinter, og for meg er det hardere enn to prologer.

Bolsjunov vant årets Tour de Ski, 26,4 sekunder foran Sergej Ustjugov. Johannes Høstflot Klæbo ble nummer tre, et drøyt minutt bak vinneren. Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger fulgte på de neste plassene i sammendraget.

I Russland vekker det stor oppsikt at Bolsjunov og Ustjugov tok de to øverste plassene på seierspallen.

– Følelsene er overveldende. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kanskje jeg skal stikke hodet ut av bilvinduet og rope til hele Moskva «Hurra, vi vant!», sier skipresident Jelena Välbe til nyhetsbyrået R-sport.

– Før avslutningen var jeg veldig spent på både Sanja og Serjoga (hennes kallenavn på Bolsjunov og Ustjugov). Det er tross alt en syv dagers tøff tour. Men Bolsjunov gikk veldig lett på den siste etappen, ikke som i fjor. Også Denis Spitsov gledet meg stort, sier Välbe, som også roser Natalja Neprjajeva, som bare ble slått av Therese Johaug.

Aleksandr Bolsjunov selv sier til Sport Ekspress at han aldri har vært så emosjonell som på toppen av monsterbakken søndag.

– Jeg har ventet lenge på seieren - og savnet det. Endelig lyktes det. Jeg klarte å bestige fjellet akkurat som de små gruvearbeiderne. Til de siste meterne var jeg redd for å miste det til Sergej, jeg forsto at fjellet er veldig tøft for meg. Men da jeg så sletten (øverst i bakken), skjønte jeg at det var min dag. Tidligere har fjellet vært så ille at jeg ikke en gang husker det.

Bolsjunov beklager at han flere ganger tråkket på skiene til lagkamerat Ustjugov.

I et intervju, som er gjengitt på sports.ru, sier søndagens Tour-triumfator dette når det gjelder doping:

– Jeg ville ikke håndhilse på en person som jeg visste tok doping. Jeg ville ikke engang henvende meg til ham, blir Bolsjunov sitert på i intervjuet.

Det står ingenting om når intervjuet ble gjort, men trolig var det før sesongen.

– Dette er en veldig prestisjefylt seier. Og Aleksandr er typen som legger dette raskt bak seg og ser framover mot nye renn, sier trener Jurij Borodavko til R-sport.

– Han ser fram mot nye seirer.

Publisert: 06.01.20 kl. 13:26

Mer om

Flere artikler