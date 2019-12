NY SEIER: Therese Johaug overlegen på 10-kilometeren i Davos. Foto: Stian Lysberg Solum

Johaug overlegen igjen: Ny løper fra «Johaug-bygda» overrasket

Heidi Weng er lettet over at konkurrentene nå nærmer seg overlegne Therese Johaug, som vant igjen i Davos. Samtidig overrasket Magni Smedås, fra samme vesle bygda som Johaug.

I mål gikk Johaug inn 30,6 sekunder foran Weng på intervallstarten over 10 kilometer fri teknikk. Da hadde hun økt hele veien mot mål i den krevende mellomhøyden i Sveits etter en start der hun ledet med ti sekunder allerede etter drøyt to kilometer.

Men Weng gikk et nytt godt løp denne sesongen og så frisk ut i takten hele rennet.

– Det er gode gamle Heidi vi ser, sier Petter Northug, som kommenterer verdenscuprennene for TV 2 denne helgen.

Og Weng var selv storfornøyd.

– Det er utrolig gøy. Det var gøy å se at det går fortere og fortere i forhold til vinneren, sier Weng til TV 2 etter rennet.

For denne sesongen har Johaug vært helt overlegen, så overlegen at Thomas Alsgaard mente Johaug kunne gått alle etappene selv under stafetten på Lillehammer og vunnet. Seiersmarginen var nå noe mindre, selv om det var over halvminuttet mellom de to første løperne i Davos.

Lørdag var det imidlertid en svensk sensasjon som stjal oppmerksomheten:

Weng avgjorde kampen om 2. plassen i kamp med Jessica Diggins som tapte mot slutten av rennet. I mål var Diggins 36,4 sekunder bak Johaug og 5,8 sekunder bak Weng.

Men lenger bak på listene overrasket Magni Smedås, som er fra Dalsbygda. Bygda som har fostret Therese Johaug står oppført med bare 600 innbyggere, men nå er en ny løper på vei opp. Smedås gikk inn til 8. plass i Davos og var en stor overraskelse i Sveits.

Samtidig var løpet søndag en opptur for Ragnhild Haga som har slitt siden OL-gullet i 2018. Hun har vært langt nede på listene i sesongstarten til nå.

For første gang i årets sesong blandet hun seg inn i nærheten av tetsjiktet i Davos og kjempet om topp 10-plassering. Til slutt ble hun nummer 11, ett minutt og 21 sekunder bak Johaug.

– Jeg må ta med meg dette. Jeg er et stykke bak, men det er et stort steg, sier Haga.

Hun håper på plass i Tour de Ski og kjente at hun burde prestere for å være sikret en plass i troppen.

PS: Verdenscupen denne helgen går i Davos i Sveits. Den sendes på TV 2 og TV 2 Sumo.

Slik er resterende program søndag:

15 km herrer kl 14.20.

