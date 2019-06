AVVENTENDE: Johannes Høsflot Klæbo har diskutert en ny landslagsavtale med Norges Skiforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Klæbo-frist i dag – langrennssjefen har ikke sett signert avtale

Fristen til Norges Skiforbund for å signere sesongens landslagsavtale går ut i dag. Langrennssjef Espen Bjervig hadde i morges ikke sett noen signert kontrakt fra Johannes Høsflot Klæbo (22).

Nå nettopp







Langrennssjef Espen Bjervig svarer slik på spørsmål om hva som er status i saken og om han forventer at Klæbo signerer i løpet av dagen.

– Frist for landslagsavtalene er i dag. 09.35 på 2. pinsedag har jeg enda ikke sjekket mail eller vært i kontakt med Johannes. Regner med jeg er i kontakt med Johannes i løpet av ettermiddagen og kvelden, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til VG.

Haakon Klæbo, pappa og manager for Norges største mannlige langrennsstjerne, har mandag ikke besvart VGs henvendelser.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig har hatt diskusjoner med Haakon Klæbo. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Stridens kjerne

Uenigheten mellom Klæbo og Skiforbundet handler i hovedsak om markedsrettigheter.

Klæbo-leiren ønsker nye og klarere retningslinjer for når 22-åringen er bundet til Skiforbundets sponsorer og når han er fristilt til å fronte sine personlige samarbeidspartnere.

– Vi ønsker å få en klarhet i når Johannes er privat og når han har makt over egne markedsrettigheter. Vi mener at definisjoner og avgrensninger er uklare i forhold til markedsrettigheter fra forbundet, og hva utøverne kan foreta seg privat og i klubbsammenheng, skrev pappa og manager Haakon Klæbo i en e-post til VG sist uke.

FAR OG SØNN: Haakon og Johannes Klæbo avbildet i Trondheim. Foto: Line Møller/VG

Krevende diskusjoner

Bjervig har samtidig innrømmet at det er utfordrende å komme til enighet. Langrennssjefen har uttalt at stridens kjerne først og fremst handler om sosiale medier.

– Vi bruker tid på dette nå for å unngå masse diskusjoner i ettertid. Da bruker vi heller tid på det i forkant. På sosiale medier legger man ut veldig mye selv, og det handler om når man faktisk representerer Skiforbundet og når han skal representere seg selv. Det er det vi må finne ut av, sa Bjervig sist uke.

– Er det vanskelig?

– Ja, det er vanskelig. Det er jo lett å si det, men det er det å diskutere seg gjennom alle disse eventualitetene som dukker opp. Det er ikke noe rettspraksis som ligger på det, så vi må føle oss litt frem.

Haakon Klæbo har derimot ikke vært enig i at sosiale medier er det mest prekære punktet.

– Der har vi nok en litt ulik oppfatning. Vår oppfatning er at uenigheten er langt mer omfattende enn å bare omhandle sosiale medier. Dette handler ikke minst om hvem som besitter markedsrettighetene når, både i forhold til tidspunkter og situasjoner. Det handler også om hvor langt forbundet kan gå i å selge utøvere – og det er en sak om bruken av enkeltutøvere både i forhold til tid og innsats samt i forhold til slitasje av markedsverdien for enkeltutøver.

Sundby-støtte

I et intervju med NRK sist fredag fikk Klæbo støtte fra Martin Johnsrud Sundby. 34-åringen mener at Skiforbundets definisjon av når landslagsløperne befinner seg i offentlige og private settinger er vanskelig å forholde seg til.

– Det vil egentlig si at vi aldri lengre er i privat setting dersom det er en mulighet for at enten mediene eller et sosialt medium skulle være til stede, sa Sundby til NRK.

– Ergo, det skjer nesten aldri. Helt uavhengig av om det er på sommerferie, påskeferie, på en fjelltopp med samboeren, eller i pressesonen under VM. Vi er underlagt de samme reglene og har stort sett totalt mangel på egne markedsrettigheter. Jeg forstår at dette oppleves som krevende for Johannes.

Publisert: 10.06.19 kl. 10:52