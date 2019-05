NY JOBB: Mikhail Botvinov ser ut til å bli hovedtrener for kombinertlaget i Russland. Foto: Espen Braata

Ble dømt for dopingløgn - nå blir han landslagssjef

I 2012 ble Mikhail Botvinov (51) dømt for falsk forklaring i saken mot den østerrikske langrennstreneren Walter Mayer. Nå er russisk-østerrikeren plukket ut som ny landslagssjef i kombinert.

Russisk skisport har eget forbund for langrenn - og et annet for hopp og kombinert. Det er «presidiet» i det sistnevnte forbundet som nå har anbefalt overfor det russiske sportsministeriet at Mikhail Botvinov blir «hovedtrener» i kombinert.

I russiske media blir det tolket som at han i praksis får jobben.

Det var i 2012 at en rett i Leoben i Østerrike dømte Mikhail Botvinov til fire måneders betinget fengsel. Han ble anklaget for å ha løyet som vitne i saken mot den tidligere landslagssjefen i langrenn, Walter Mayer, som var hovedpersonen da den østerrikske dopingen ble avslørt. Retten mente at Botvinov hadde løyet da han benektet å ha vært kunde ved blodbanken «Humanplasma» i Wien.

Allerede i forbindelse med avsløringene rundt 2002-OL dukket Botvinovs navn opp. Arrangørene i Salt Lake City meldte at de hadde funnet en papirlapp som knyttet Mikhail Botvinov til blodutstyr. Alt ble funnet i et hus i Midway, nær Soldier Hollow, der de østerrikske langrennsløperne og skiskytterne holdt hus under vinterlekene.

Til VG forklarte Botvinov den gang at han bare hadde kastet en papirlapp i en søppelbøtte. I den samme bøtten ble det altså funnet blodutstyr.

Botvinov er født i det tidligere Sovjetunionen og konkurrerte for Russland fram til 1996, da han flyttet til Østerrike. Etter en karantene begynte han å konkurrere for Østerrike.

Sine største triumfer fikk han under VM i 1999 og OL i 2002. I 1999 gikk han på Østerrikes gull-lag sammen med Christian Hoffmann, Alois Stadlober og Markus Gandler. Der fikk han også bronse på 50 km klassisk. Dette skjedde i Ramsau, der Botvinov bodde i mange år.

Under OL i 2002 tok han sølv på 30 km skøyting bak landsmannen Christian Hoffmann - etter at vinneren Johan Mühlegg hadde blitt disket. I 2006-OL ble det bronse, hårfint fra gullet, på 50 km.

Blant Botvinovs største triumfer hører også med at han har vunnet femmila i Holmenkollen. Ifølge russiske media har han ingen erfaring med hoppdelen, men han får med seg en annen trener til å ta seg av den delen av kombinert.

Utnevningen av Botvinov til landslagssjef har fått liten oppmerksomhet i russiske media, men nettsiden Lyzjnij Sport fastslår at dopingsaken «tilhører fortiden».

Publisert: 22.05.19 kl. 13:36