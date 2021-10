RASENDE: Ebba Andersson åpner opp om dramaet i det svenske langrennslandslaget.

Andersson ut mot lagvenninnene: − Kan ikke kalle dem venninner

Ebba Andersson (24) avslører dype rifter i det svenske langrennslandslaget. Hun ble rasende etter påstander fra lagvenninenne etter et verdenscuprenn i fjor.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en dokumentar hos SVT. Bakgrunnen for bråket er en krangel som oppsto under et renn i Ruka i Finland i fjor høst.

Svenskene krasjet og ødela for hverandre, og i etterkant haglet påstandene om skyld. Linn Svahn forlot først området, før hun kom tilbake og la skylden på Andersson overfor pressen.

– Det er klart jeg er fly forbannet. Det er så jævla unødvendig, sa Svahn til Aftonbladet den gangen. Ifølge Svahn kjørte Andersson ut og gjorde at de andre kolliderte.

Andersson forsøkte å prate med Svahn i intervjusonen, uten å nå frem til lagvenninnen. Først nå kommer der frem hvor hatsk stemningen mellom de svenske løperne faktisk ble etter krasjen.

I dokumentaren tordner Andersson mot Svahn og de andre på laget.

– Jeg er jævlig skuffet over lagvenninnene mine. Jeg kan vel ikke kalle dem for venninner. Jeg ble utpekt uten at jeg hadde en dritt med det å gjøre. Det er tvert imot jeg som burde vært irritert fordi jeg holdt på å falle, sier Andersson, ifølge Aftonbladet.

– Det skal man ikke gjøre. Samme hvor irritert man er, så tar man det internt. Jeg synes det er jævlig dårlig, fortsetter hun om angrepet fra Svahn.

Overfor Aftonbladet bekrefter Andersson at hun står inne for det som ble sagt etter krasjen i fjor, men at stemningen i laget er langt bedre i dag.

Inne i svenskenes lagbuss får Maja Dahlqvist utløp for sin frustrasjon overfor trener Stefan Thomson.

– At det alltid skal bli sånn jævlig dritt med svenskene. Klart man vil sitt eget beste, men et sted går grensen, sier hun i dokumentaren.