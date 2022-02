MEDALJEHYLLEST: Russlands president Vladimir Putin og Aleksandr Bolsjunov ved en medaljeseremoni etter vinter-OL i 2018.

Slik ble Bolsjunov kaptein i Putins hær

Aleksandr Bolsjunov (25) ble forfremmet til kaptein i Vladimir Putins hær under OL. En rekke russiske idrettsstjerner er også i nasjonalgarden – noe det har blitt tradisjon for i Russland.

Publisert: Nå nettopp

Fredag fikk Bolsjunov mer heder fra den russiske presidenten. Putin bestemte at skistjernen skal få den prestisjefylte Aleksander Nevskij-ordenen – som den eneste av de russiske OL-deltagerne i Kina.

Ordenen ble innstiftet av Jekaterina I allerede i 1725 og tildeles for «spesiell tjeneste for fedrelandet». Bolsjunov tok tre OL-gull i Beijing. I utgangspunktet skal man ha «20 års tjeneste» før man får denne ordenen, derfor er det ekstra spesielt at den nå gis til bare 25 år gamle Bolsjunov. Det er den eneste ordenen som har eksistert både i tsar-tiden, kommunisttiden og i det nye Russland.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

les også Russland fortsetter offensiven «fra alle kanter»

Få dager etter OL gikk Russland til angrep på Ukraina. Russisk idrett blir nå straffet bredt. Flere arrangementer er allerede flyttet, russiske utøvere får ikke delta med flagg og nasjonalsang og Norges Skiforbund har meddelt at de ikke vil se russiske utøvere i hverken VM eller verdenscupen i Norge denne vinteren. Skiskytterforbundet og Skøyteforbundet har begge vedtatt i dag at de ikke ønsker russiske og hviterussiske deltagere internasjonalt.

Etter et ekstraordinært styremøte lørdag bestemte også Norges idrettsforbund seg for at de ønsker utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

les også Sveriges fotballpresident: – Kommer ikke til å spille mot Russland

Men i helgen går Bolsjunov og de russiske skiløperne verdenscup i finske Lahti, der arrangøren har styrket sikkerheten etter trusler mot de russiske utøverne.

Underveis i Beijing-OL, etter gullet på tremila med skibytte, ble Bolsjunov forfremmet i Putins egen hær, til kaptein i den russiske nasjonalgarden, før tidsplanen, på grunn av idrettsprestasjonene. Det samme gjaldt sølvvinner Denis Spitsov. De er begge nå seniorløytnanter.

De er ikke en del av forsvaret, men underlagt sikkerhetsrådet, som var med på avgjørelsen om å invadere Ukraina.

Atle Grønn, sjakkekspert og professor i russisk ved Universitetet i Oslo, forteller at det er vanlig i Russland at idrettsutøvere kombinerer karrieren med militær tjeneste.

– Det er en tradisjon for det i sjakken, som jeg kjenner best. Det skjedde allerede de første årene etter revolusjonen. Ofte betyr det egentlig at de ikke deltar i militæret, men mer at de er der fordi det skaper status for enheten de er koblet til, sier Grønn.

TRE GULL: Aleksandr Bolsjunov tok gull i OL på stafett, tremil med skibytte og femmila som ble nedskalert til tremil.

Info Putins nasjonalgarde Nasjonalgarden ble opprettet av Vladimir Putin i 2016. Flere av de andre beste langrennsløperne har også militær rang her, det gjelder for eksempel Sergej Ustjugov, Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin, Tatjana Sorina og Aleksandr Bessmertnykh, mens Aleksander Legkov og Vasilij Rotsjev begge har majorgrad. Vis mer

Matti Goksøyr, professor i historie ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole, forteller at ordningen kommer fra Sovjet-tiden.

– Ikke alle idrettsutøvere, men ganske mange er knyttet til militæret. Og dette har røtter tilbake til Sovjet-tiden da har mye av idrettsorganiseringen foregikk igjennom arbeidsplasser. For idrettsutøvere var det da gunstig å være tilknyttet militæret, sier Goksøyr.

Goksøyr forteller at systemet gir utøverne gode muligheter for trening og en trygg inntekt.

les også Bråthen vurderer VM-nei etter russisk invasjon: – Må tenke meg grundig om

– Og det kunne, som tilfellet Bolsjunov er et eksempel på, være en karrierevei til ny, høyere tittel og militær rang, og dermed bedre lønn og bedre materielle forhold, som leiligheter og lignende, forklarer Goksøyr.

Bolsjunov har ikke uttalt seg om den politiske situasjonen, men under OL fikk Spitsov spørsmål om at Russland på daværende tidspunkt vurderte å gå til angrep på Ukraina.

– Jeg mener vi ikke er i posisjon til å svare på politiske spørsmål her, fordi OL først og fremst er til for å forene. Det er ingen fiendtlighet mellom utøverne her. Vi gjør en felles sammen her, vi utvikler langrenn over hele verden. Derfor synes jeg at spørsmålet er upassende å svare på for utøvere. La politikerne avgjøre disse sakene, svarte Spitsov på en pressekonferanse.

Goksøyr antyder at det først og fremst har symbolsk betydning at Bolsjunov og andre idrettsstjerner blir forfremmet i militæret.

– Slik at de slipper å skaffe seg andre jobber, og de har en sikker inntekt og de har gode treningsvilkår. På den måten er det mest symbolsk, sier Goksøyr.

Russlands nasjonalgarde er direkte underlagt president Vladimir Putin – og er ikke en del av de ordinære militære styrkene. Det var Putin selv som grunnla nasjonalgarden så sent som i 2016.

Bortimot 350.000 soldater er organisert under denne paraplyen, blant annet opprørsstyrken OMON og innenriksdepartementets styrker. De skal særlig kjempe mot terrorisme og organisert kriminalitet, sørge for offentlig orden og vokte viktige statlige objekter.

Bolsjunov er sportsinstruktør for området ved Uralfjellene. Han kommer imidlertid fra den lille landsbyen Podyvotje, rett ved Ukraina-grensen.

Langrennsløperne Sergej Ustjugov, Aleksej Tsjervotkin, Aleksandr Bessmertnykh, Aleksander Legkov og Vasilij Rotsjev er også navn som tilhører nasjonalgarden.

De russiske utøverne tok 32 medaljer (6 gull, 12 sølv og 14 bronse) i Beijing. 4 gull, 2 sølv og 3 bronse ble tatt av utøvere fra nasjonalgarden. Russernes store OL-helt var Bolsjunov som tok tre gull, et sølv og en bronse. General for nasjonalgarden, Viktor Zolotov, har hyllet Bolsjunov offentlig.

OL-KONGE: Aleksandr Bolsjunov dro hjem fra OL i Kina med tre gull, ett sølv og én bronse.

De russiske OL-vinnerne skal ha fått invitasjon til å møte president Putin personlig, men det lar seg ikke gjøre for Bolsjunov.

– Jeg kan ikke gå i karantene i to uker. Hvis de setter meg i fengsel med tvang, vil jeg stikke av om to timer. Jeg kan ikke bare kaste bort 10–14 dager av livet mitt. Det er urealistisk, sa Bolsjunov på en podkast hos Matsj TV, spilt inn på flyplassen på vei hjem fra Beijing.

Kreml uttalte følgende etter «femmilsgullet»:

– Du har vært triumferende i Beijing. Strålende trening, utholdenhet og dedikasjon, og presise vurderinger med styrke hjalp deg til å bli den ubestridelige lederen av langrenn under OL. Det ga et virkelig enestående bidrag til medaljesamlingen vår.

Sergej Ivanov, Russlands tidligere forsvarsminister og spesialrepresentant for Putin, hyllet Bolsjunov nylig på Matsj TV.

– Bolsjunov er vår hovedhelt i OL. Hvis det ikke var for ham, ville resultatene i OL vært ekstremt triste, sa Ivanov.

Bolsjunov og de russiske atletene ble også kastet glans på under en seremoni i Moskva tidligere denne uken.

JOBBET TETT: Sergej Ivanov (venstre) var tidligere forsvarsminister i Russland. Her sammen med president Vladimir Putin under et møte i 2002.

Bolsjunov og Spitsov hilste på Putin etter Pyeongchang-OL hvor begge tok flere medaljer. Putin har brukt idretten og utøvere til å markere seg i en årrekke. Landet arrangerte vinter-OL i 2014 og fotball-VM i 2018, og vårens Champions League-finale i fotball skal etter planen spilles i St. Petersburg.

– Putin er interessert i idrett og han nærmest dyrker sine idrettsstjerner. Særlig er han jo kjent for sin ishockeyinteresse. Dette er nok en blanding av bevisste grep og en genuin interesse særlig for visse idretter. At makthavere soler seg i glansen av sine idrettsstjerner er ellers ikke noe nytt, sier Goksøyr.

PS! Ordningen med toppidrett og forsvaret er ikke unik for Russland. Også imellom-europeiske land som Tyskland, Frankrike, Østerrike og Italia er en rekke topputøvere ansatt i offentlige funksjoner innen forsvaret, politiet eller tollvesenet.