RÅD: Didrik Tønseth sammen med landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Didrik Tønseth har slitt i ett år: − Kroppen er ikke helt i vater

OL- og VM-vinner i stafett Didrik Tønseth (29) må droppe helgens langrenn på Lillehammer. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har satt foten ned. Han sier Tønseth har slitt helt siden terrengløp-EM i 2019.

– Kroppen er ikke helt i vater. Det var min vurdering at han ikke bør delta ut fra hvordan kroppen responderer på trening og restitusjon, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Han vil ikke bruke ordet «startnekt», men innrømmer at det var hans avgjørelse.

– Hvor lenge har dette vart?

– Det har vært vedvarende - og også inn mot sesongåpningen i Finland. Didrik var ikke med på siste samling inn mot sesongen av samme grunn.

– Hva skyldes det?

– Vi har bare teorier. Men det har vært vedvarende på mye eller lite vis siden Portugal i fjor.

«Portugal i fjor» er nøyaktig ett år siden. Det var da Tønseth kastet fra seg ski og staver og deltok i EM i terrengløp i Lisboa. Trønderen ble nummer 25. Eirik Myhr Nossum strittet imot, men Tønseth valgte å dra.

I ettertid har Didrik Tønseth innrømmet at det ikke var så lurt, fordi han pådro seg et magevirus i Ruka. Han var enda ikke frisk nok til å presse kroppen maksimalt da han dro til mesterskapet i Portugal.

– Jeg gamblet. Det var en risiko å ta. Noen ganger går sånt bra. Noen ganger går det ikke bra. Dette er et vel et bevis på at det ikke alltid går bra, har Tønseth uttalt til VG.

– Trener han? spør vi Eirik Myhr Nossum.

– Nja, han er ute og rører seg. Veldig lite. Det er ikke skirenn og hardtrening som er medisinen i den tilstanden som han er nå.

– Skal han testes videre?

– Alle mulige tester er gjort. Eneste medisinen er å ta det med ro. Det er noe «gærn’t» med ham.

Didrik Tønseth har en lang liste med sykdom, skader og uhell:

* 2013: Fikk trøbbel med ryggen til VM.

* 2014: Ble uttatt til OL, men ble syk og måtte reise hjem.

* 2017: Pådro seg hjernerystelse etter fall på rulleski i Livigno.

* 2019: Fikk magevirus etter verdenscupåpningen i Ruka.

Da verdenscupen i langrenn startet sist helg, hoppet Didrik Tønseth på flyet i siste liten. Han ble bare nummer 27 til slutt, nærmere to minutter bak Johannes Høsflot Klæbo.

