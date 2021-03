STOPP: Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se i Granåsen neste helg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Trondheim avlyser ski-NM: − Ville vært uforsvarlig og umusikalsk

Det blir likevel ikke NM-konkurranser for Therese Johaug og langrennseliten i Granåsen neste helg. Avlyst er også rennene i blant annet skiskyting og hopp.

Av NTB

Arrangementet NM-veka skulle omfattet renn i en rekke vinteridretter. Foruten langrenn, skiskyting og hopp skulle det også vært kjempet om NM-medaljer i hundekjøring, kombinert og curling.

Nå har Trondheim kommune besluttet å avlyse arrangementet. Årsaken er den kraftige smitteøkningen på landsbasis den siste tiden og faren for smittespredning.

NM-veka skulle etter planen gått fra 25. til 28. mars.

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo var blant utøverne som skulle inntatt Granåsen.

– Vi mente veldig lenge at vi skulle få til dette, og at vi skulle holde lyset grønt. Men som alle vet har vi den siste uke sett en uønsket smitteutvikling. Det gjør at det ville ha vært uforsvarlig og umusikalsk å arrangere nå, sier direktør for kultur og idrett i Trondheim kommune, Ola By Rise, til NTB.

Økt smitte

Avgjørelsen om avlysning er tatt etter råd fra kommuneoverlegen i Trondheim og dialog med idrettens organisasjoner.

Totalt antall personer som skulle vært involvert i arrangementet er rundt 600, inkludert 70 personer fra NRK.

– Veldig mange kommer fra det området som nå er stengt ned, altså Viken. Forflytning av folk er vanskelig i denne situasjonen, sier Ola By Rise.

Trondheim kommune opplyser at det var laget gode smittevernprotokoller for arrangementet, og det var også planlagt testing av tilreisende ved ankomst Trondheim eller før avreise fra Oslo.

«I løpet av de siste ukene har imidlertid smittesituasjonen i østlandsområdet utviklet seg i alvorlig retning med et raskt økende smittetall. Det utfordrer kapasiteten for testing og smittesporing, og det blir svært krevende å få/ha kontroll over smitteveiene», skriver kommunen.

Ikke forsvarlig

Vurderingen som er gjort fra kommunens side, er at arrangementet med stor sannsynlighet ville medført smittespredning. I en uttalelse heter det at man måtte ha forventet at en del av tilreisende ville ha vært smittet.

«Selv om smittevernplanene er gode, vil det store antallet tilreisende øke risikoen for glipper som kan medføre smittespredning også utover den enkelte kohort», heter det i en uttalelse.

Ola By Rise understreker at beslutningen om avlysning ikke ble tatt med lett hjerte.

– Det var svært vanskelig fordi veldig mange har jobbet hardt og over tid med dette, inkludert Trondheim kommune, sier han, men understreker at liv og helse naturlig nok går foran.

Der pekes det også på at det er den mer smittsomme muterte virusvarianten fra Storbritannia som dominerer bildet i Norge i øyeblikket, og at det er påvist at denne gir mer alvorlig sykdom også hos yngre.

Det gjør at kommuneoverlegene og smittevernlegene i Trondheim anser at et arrangement av NM-vekas størrelse ikke lenger er smittevernfaglig forsvarlig. Den vurderingen har kommuneledelsen sluttet seg til.