Kommentar

Mer bråk er bankers

Simen Hegstad Krüger hadde et stort VM, men med likevel vraket på den avsluttende femmila.

Norsk herrelangrenn hadde hatt et problem dersom det IKKE oppstod bråk om uttak når det virkelig teller.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nok et mesterskap er over, og enda en gang har ordene vært harde om hvem som ble valgt og hvem som ble vraket.

Johannes Høsflot Klæbo er oppgitt over forbundet, langrennsboss Espen Bjervig snakker om sjefenes «suverenitet» og NRK-ekspert Fredrik Aukland kalte det «tidenes skandaleuttak» da Martin Løwstrøm Nyenget ble valgt fremfor Simen Hegstad Krüger på femmila.

Selvsagt ønsker utøvere intenst å få gå, og en opplevelse av rettferdighet og forutsigbare kriterier er viktig for ledelsens legitimitet. Det er også åpenbart at det tidvis er mye å gå på rundt kommunikasjon av valg.

Men i et litt større bilde er et annet spørsmål like relevant å stille: Er støy et problem eller en styrke?

Er det et mål i seg selv at alt offentlig fokus skal handle om solkinn, smøring og skibytte?

Jeg mener det er mulig å se på en opphetet debatt som et sunnhetstegn, ikke en svakhet. Engasjerte meninger underbygger at Norge har et ekstremt konkurransemiljø i langrenn.

At utøvere selv våger å si hva de mener er et prisverdig tegn på ytringsfrihet. Sporten gjør seg selv en bjørnetjeneste om det kjempes altfor hardt for å rosemale utad, dersom realiteten er at det koker i egne rekker.

Norges Skiforbunds kommunikasjonslinje handler om at de gjerne vil holde uenighet internt.

Men hva hadde gjort med interessen dersom denne strategien hadde lykkes, i stedet for å rakne nesten hver gang det drar seg til? Er det ikke heller klokere å gi hverandre rom til å lufte uenighet, i en verden der det alltid vil råde interessemotsetninger?

Her har Eirik Myhr Nossum en fin måte å respondere på, i måten han anerkjenner kritikk på. Både han og resten av ledelsen kan med fordel bruke litt mer krefter på å forklare egne valg.

Espen Bjervig har rett i at det er en totalvurdering som må foretas, og i at det til syvende og sist naturligvis er ledelsens privilegium å velge. Men fortsatt fremstår han en smule unødvendig arrogant i møte med offentlig meningsmotstand.

Norske skiledere er uttalt glade for at mange engasjerer seg, men det hadde nok med fordel vært klokt å bruke mindre krefter på at ting skal tas på kammerset.

Langrenn er i underholdningsbransjen, lever av synlighet og trenger blest for å bevare sponsorinteresse.

Den får man et stykke på vei gjennom alle de fantastiske prestasjonene i skisporet. Men også konfliktene, kilene, reaksjonene og spenningene er viktig for å bevare sitringen i en sport med smalt nedslagsfelt. Av og til vil jo uttak nærmest gi seg selv, men uenighet vil ofte ikke være mulig å unngå. Og ulike meninger er ikke farlig.

Uavhengig av om det ene eller det andre uttaket var det beste eller ei, er det ingen krise om det blåser litt når de gjeveste plassene skal fordeles.

Langrenn gjør seg selv en bjørnetjeneste om de tror at ro har en altfor stor egenverdi. Sirkuset blir mindre spennende å se på om alt bare er kos, klapp og klem utad.