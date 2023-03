Kommentar

Festen som forsvant: Her var det lite å hente

FØRTE AN: Johannes Klæbo (startnummer 1), Didrik Tønseth (3), Calle Halfvarsson (11) og Francesco de Fabiana (10) under den avsluttende femmila i VM på ski.

Delegasjonen fra Trondheim har lært mye om hvordan det ikke bør gjøres. Heldigvis ligger det til rette for en helt annen type skifest i det neste verdensmesterskapet.

Selve skianlegget i Planica er det lite å utsette på. Det er trøkk i hoppbakkene, mens krevende løyper har satt langrennløperne på skikkelige prøver gjennom et langt mesterskap.

Helt til slutt fikk vi dramatisk avslutning på femmila, da Pål Golberg kronet et imponerende mesterskap med å spurtslå verdens raskeste løper. Det er en svært fortjent uttelling for fryktelig mye nedlagt arbeid.

Men selv om det har vært mange sterke prestasjoner, er det altfor mye å trekke hva gjelder hvordan verdensmesterskapet er blitt arrangert.

Kanskje er vi pressefolk ekstra negative etter halvannen uke med et pressesenter gjennomsyret av kloakkstank.

Sjelden har en salatbar fremstått mindre fristende, for å si det sånn. Men langt viktigere enn luktesansen til journalister, er det at VM i Planica aldri traff hoppkanten hva gjelder publikumsappell.

Et anlegg som rommer 15.000 var glissent bortsett fra i herrehopp, og det henger ikke bare sammen med at langrenn er blitt en øvelse for spesielt interesserte fra langt nord i Europa.

For heller ikke norske og svenske fans hadde reist til Slovenia i det omfanget arrangøren hadde håpet. Og skulle du lokket flere lokale, hadde det vært en god idé med lavere priser, og ikke minst et mer fleksibelt system for å splitte opp billettene i ulike grener.

Store avstander å bevege seg på opp til stadion var heller ingen publikumsmagnet. På toppen av dette oppstod det totalt trafikkaos på den ene dagen da det faktisk var mye folk her.

Systemet for slusing inn i busser brøt sammen, og det oppstod småskumle situasjoner da feststemte fans skulle ta seg fra Planica til Kransjka Gora, uten at transporten var på plass.

Summen av alt dette gjør det litt vrient å forstå hvordan Trondheim kunne tape kampen om mesterskapet som nå er over.

Rent sportslig går det over i historiebøkene som et VM der den norske dominansen nok en gang ble veldig tydelig. 12 norske gull er ørlite ned fra sist, men tross alt er Therese Johaug ute av regnestykket.

Heldigvis fikk fansen oppleve slovensk jubel i hoppbakken, svenske skijenter som lykkes og et artig gull til både USA og Canada.

Men totalbildet er og blir ekstremt rødt, hvitt og blått i skisporten.

Når regnskapet skal gjøres opp, er det ingen tvil om hvem som er VM-kongen. Det er kombinertløperen Jarl Magnus Riiber med fire gull av fire mulige.

At vi supplerer bildet med tusenvis av flagg i disse fargene om to år, der det ventes å bli solgt 250.000 billetter, kommer neppe til dempe inntrykket av et utvidet norsk mesterskap på ski.

Men forhåpentligvis vil mer liv og leven også være gøy for andre interesserte, og uansett bidra til å gi rammen et større element av en opplevelse. I beste fall kan en opplevelse av fest inspirere flere til å velge skisport, som sårt trenger utbredelse for å blomstre og utvikle seg.

Nå står vi foran et mesterskapsfritt 2024, mens VM-sjef Åge Skinstad og teamet hans reiser hjem fra inspirasjonsturen i Slovenia for å planlegge Trondheim. Selv mener gjengen at studieturen har vært nyttig.

Men trolig har utbyttet vært aller størst når det gjelder hvilke feil det er viktig å unngå å gjøre når skifamilien skal samles.

Vi trenger rett og slett en bedre skifest neste gang.

Den biffen kommer nok Skinstad & co til å fikse.