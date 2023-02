Kommentar

Nå får vi spenning: En boost uten Johaug

Jessica Diggins er tidenes første individuelle verdensmester fra USA.

PLANICA (VG) Sølvfargen på kinnbena er i overkant beskjeden. Denne amerikanske triumfen er gull verdt for damelangrenn.

Jessica Diggins må være like sliten i stemmebåndene som i kroppen når hun endelig har rundet intervjusonen på skistadion her i Planica.

Tydelig rørt snakker hun om savnet av ektemannen, månedene på reise, kaffebønner, vennskap - og en individuell gullmedalje som endelig er i boks.

31 år gammel, etter mer enn 11 år i skisirkuset, står en amerikansk skiløper for første gang alene øverst på podiet.

Hadde hun visst hvordan dagen skulle ende, hadde hun kanskje valgt gull- i stedet for sølvsminke på kinnene denne tirsdagen. Men den reflekterte veteranen er ikke typen til å ta noe på forskudd.

På vei ut av presseteltet, etter å ha signert ski med Planica-logoen på, uttrykker hun tydelig glede på spørsmålet mitt om verdien av at flere nasjoner enn de skandinaviske vinner.

Selvsagt er Diggins-gullet spesielt stort for amerikansk skisport. Men også i en videre sammenheng har 10-kilometeren på tung slovensk snø stor betydning.

Gull til USA og syv nasjoner inne på topp 10 er perfekt for en langrennssport som er blitt mer spennende å se på etter at dronningen abdiserte.

Therese Johaug fortjente naturligvis hvert eneste gull og hvert eneste kompliment. Men om vi tar på rene underholdningsbriller, har det i de siste mesterskapene ikke alltid vært like spennende å bivåne en utøver i ensom majestet.

Det sier litt at finske Krista Pärmäkoski hadde tenkt å legge opp, men ombestemte seg av mulighetene som åpnet seg da Therese Johaug ikke ble med videre på toppnivå.

Frida Karlsson må konstatere at Jessica Diggins ble for sterk.

Nå fikk vi oppleve hvordan reell konkurranse i toppen slår positivt ut for publikumsopplevelsen.

10-kilometeren her i Slovenia ble et skikkelig spennende skirenn. Det var fight om gullet lenge, og med 5-6 kvinner i medaljekampen fikk vi ordentlig utbytte av hva en intervallstart kan innebære.

Selv skulle jeg gjerne sett at vi oftere hadde denne konkurranseformen i mesterskap fremfor fellesstarter.

USA har tidligere vunnet VM-gull i lagsprint i 2013 og OL-gull i samme øvelse i 2018, men et individuelt gull setter det store landet betydelig mer på skikartet.

Ekstra fortjent er hederen hvis man tar i betraktning hvor mye du må ofre når du er så lenge borte fra familien som det Jessica Diggins er. Ansiktsuttrykket til Diggins når hun snakker om samtalen med ektemannen etter seieren, sier mye om både oppofrelse og kjærlighet.

For Frida Karlsson ble det enda et sølv. Etter løpet er hun tydelig på at hun gjorde det hun kunne, og at gulldrømmen i Planica fortsatt er intakt.

Så glad var Jessica Diggins etter løpet.

Bak de to beste var det god spredning i nasjonsfeltet, i et løp som ble en manifestasjon på at flere er ordentlig med i gamet. Både Sverige, Norge, USA, Tyskland, Finland, Sveits og Italia var representert blant de ti beste.

Dette betyr ikke at alle bekymringer om utbredelse kan legges bort, men det vi ser denne sesongen gir en boost på kvinnesiden.

At vi ikke får seks svenske gull er sikkert litt surt for nabofolket, men det er umulig å ikke glede seg med Diggins. Det står respekt både av skikarrieren og hvordan hun bruker posisjonen og erfaringene i arbeidet med å bekjempe spiseforstyrrelser.

Med norske briller er det vanskelig å ha en bombastisk oppfatning om utfallet, da det avhenger veldig av hvilket perspektiv man velger å legge til grunn. Fjerde- og femteplass er slett ikke dårlig, men det er samtidig hevet over tvil at det er en overgang uten Therese Johaugs gullgaranti.

Johaug er her i Slovenia som engasjert og kunnskapsrik kommentator for NRK, og må fremover håpe på at de tidligere lagvenninnene leverer i sporet. Det er tvilsomt om vi får et norsk gull på kvinnesiden denne gangen, og på ett plan er selvsagt de ekstreme skiferdighetene hennes savnet.

Men på den andre siden har Johaug medaljesamlingen komplett og andre ting å fokusere på nå. Og for underholdningens del gir det langrenn merverdi at også andre vinner.

Ikke minst når det dreier seg om en 31-åring fra USA.