OVERRASKELSESMANNEN: Iver Tildhem Andersen ble sittende i lederstolen etter at han gikk i mål.

Iver (22) overrasket alle - slo verdenseliten: − Helt vanvittig

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Med Johannes Høsflot Klæbo ute med halsproblemer, benyttet Iver Tildhem Andersen (22) sjansen på dagens 10-kilometer.

22-åringen fikk sitt internasjonale gjennombrudd i dag - i sitt andre verdenscuprenn.

Tildheim Andersen, som debuterte i verdenscupen på femmila i Kollen i mars med en 24. plass, ble sittende i lederstolen med en tid som ble alt for god for landslagsløperne og verdenseliten.

– Det er helt vanvittig. Vi var helt sikker på at han hadde åpnet for hardt, men han går så godt på ski og får all energi ut i hvert eneste tak. Det er et fantastisk løp, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

22-åringen fikk en sjanse på Lillehammer på U23-kvoten i dag. Den benyttet han godt.

– Skiforbundet må ta inn de som er i best form. Følg med karer, er beskjeden til landslagsledelsen fra Petter Skinstad.

– Han la listen fra start og holdt farten. Verdenscupseier på denne distansen er jo en VM-billett. Det ser ut som han har lyst til å gå skirenn fremover, konstaterer Petter Northug.

Iver Tildhem Andersen var i mål 2,8 sekunder foran Didrik Tønseth og 9,1 sekunder foran Hans Christer Holund.

Emil Iversen, som ble nummer 35 på 20-kilometeren i Ruka nesten to minutter bak Johannes Høsflot Klæbo, tok en 12. plass i dag.

– Uttaket er feil. Har alt å tape på dagens løp, han blir kastet til ulvene, fastslo TV 2-ekspert Petter Skinstad før start. Den siste uken har landslagsledelsen blitt kritisert for å gi Iversen en ny sjanse etter en sesongstart under pari.

Den norske dominansen var for øvrig total i dag med bare én utlending blant topp 10, Andrew Mushgrave med sin 4. plass.

PS! Johannes Høsflot Klæbo valgte å stå over dagens 10-kilometer på grunn av «murring i halsen». Planen er å gå rennene lørdag og søndag.