Nadine Fähndrich må trøstes etter at sammenlagtseieren i sprintcupen røk i Lahti-sprinten lørdag. Takket være en taktisk vri fra svenskene.

Fähndrich strigråt etter at svensk «bremsing» stoppet drømmen

LAHTI (VG) Svenske Moa Ilar tapte med vilje sin semifinale i Lahti-sprinten. Derfor vant lagvenninnen Maja Dahlqvist verdenscupen i sprint. Sveitsiske Nadine Fähndrich var oppløst i tårer over å miste totaltriumfen.

Nå står det i resultatlistene at Ilar er diskvalifisert. Det er foreløpig ikke klart om det skyldes usportslig opptreden.

Den svenske sprintstjernen Maja Dahlqvist opplevde en dramatisk semifinale der hun måtte gå oppløpet med brukket stav. Norske Ana Appekvist Stenseth var desidert best, og Dahlqvist hadde blitt slått ut om ikke lagvenninnen Moa Ilar hadde bremset opp og latt Maja Dahlqvist gå i mål som nummer to – og dermed videre til semifinalen.

Det var viktig etter som hun kjempet med sveitsiske Nadine Fähndrich om å vinne sprintcupen totalt. Svensken vant til slutt. Moa Ilar på sin side ble utslått fordi hun lot sin svenske lagvenninne passere.

– Jeg synes det er litt spesielt at man gjør det. Men jeg skjønner det jo. Og jeg skjønner Fähndrich synes det er kjipt, sier Ana Appekvist Stenseth til VG.

– Er det usportslig selv om det er lov?

– Jeg synes det er litt usportslig, det er det jo. Det hadde ikke skjedd hvis det ikke hadde vært et heat der det er noen du er på lag med. Men Dahlqvist er en verdig vinner av sprintcupen.

– Det var veldig jevnt i sprintcupen, så det føltes riktig å la Maja gå forbi, sier Moa Ilar til VG etter å ha tapt med vilje.

– Det føltes som et soleklart valg. De får mene hva de vil, men vi gjør alt for hverandre.

– Det er ikke usportslig?

– Vi er samme lag, og det er meg det rammer. Vi gjør alt for hverandre, sier Moa Ilar.

– Det kan jo være at kreftene tok slutt, det vet ingen, sier hun med et glimt i øyet.

Den svenske manøvren gjorde at Dahlqvist vant sprintcupen totalt.

– Hun bør sende en blomsterkvast til Moa Ilar, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– Det som Moa gjør, er til å gråte av, sier Dahlqvist til VG.

– Er det usportslig?

– Hadde jeg ikke brutt staven, så hadde jeg klart det. Men jeg har verdens beste lag med meg. Det blir åpenbart i dag. Det var de selv som ville det. Jeg tvang ingen til å hjelpe meg.

– Hva tenker du om Fähndrichs tårer?

– Jeg forstår at hun er skuffet. Og jeg tror at hun forstår at det hjelper å ha et lag rundt seg som meg.

Nadine Fähndrich ble bare nummer fem i sin semifinale, mens Maja Dahlqvist kom til finalen.

Der var hun sjanseløs mot Kristine Stavås Skistad og Jonna Sundling, og ble også slått av Tiril Udnes Weng. Men hun visste at 4. plass også var godt nok for å vinne sprintcupen sammenlagt.

– Det er veldig skuffende. Det var så nærme, sier Fähndrich til VG.

– Det har vært en stor drøm å vinne dette.

– Er det usportslig av svenskene?

– Det er vanskelig å si. De er et lag, og de hjelper hverandre.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby sier at han «ikke er så superfan av dette».

– Strekker man det langt, så er dette manipulering av resultatene. Jeg må innrømme at jeg synes det ser litt merkelig ut. Det er en ekstrem lojalitet. Jeg kan ikke huske å ha sett noe slikt i langrenn tidligere.

Hans kollega Marthe Kristoffersen ser det annerledes:

– Jeg synes dette tar langrenn til et nytt nivå. Det er litt stilig at de gjør det. Det er ordentlig lagjobbing. Det er en grunn til at de svenske er så gode som de er.