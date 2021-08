PÅ VEI MOT OL: Helene Marie Fossesholm lader opp til OL i Beijing. Her var hun på Sjusjøen for å inspirere unge talenter første uken i august.

Fossesholms vei mot OL: − Det nytter ikke å stoppe meg

SJUSJØEN (VG) Helene Marie Fossesholm (20) tror det er en fordel at hun er litt gær’n, men adrenalinbruset må hun hente andre steder enn i langrennsløypa.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

Fossesholm er inne i sitt andre år på langrennslandslaget, og på vei til sitt først OL. 20-åringen elsker et realt adrenalinkick.

– I langrenn kan noen svinger være litt teknisk krevende, men så ille er det ikke at jeg får adrenalinbrus. Det kan jeg få på sykkel, men ikke på ski, sier Fossesholm til VG.

I fjor bruste det godt, da hun hoppet i strikk.

– Det var ned i et juv, mot stein. Jeg tenkte et øyeblikk: Skal denne strikken ta tak? Jeg var aldri redd. Men det var helt sykt. Bakken kom rimelig fort mot meg, sier Fossesholm og legger til at det var kjempegøy.

Hoppet ser du her:

Forrige uke var hun mentor under «Morgendagens Helter»-samlingen for unge talenter på Sjusjøen. Denne uken er det rulleskirenn under Toppidrettsveka.

– Jeg får høyest adrenalin når jeg sykler. Når jeg holder på å tryne, men akkurat berger det. Men det var greit med adrenalin da jeg hoppet i strikk også, sier Fossesholm.

– Ikke redd for å skade meg

For selv om OL er bare et halvt år unna, så er det uaktuelt å leve helt på den sikre siden for landslagsløperen som gjerne tar skituren over hyttetaket, istedenfor rundt. Hun vil leve normalt. Det betyr en god del tid på terrengsykkelen.

– Det nytter ikke å stoppe meg. Ingen av trenerne har forsøkt å stoppe meg fra å gjøre det jeg vil, det setter jeg veldig pris på. Sykkel er viktig for meg. Det er bra trening og en av mine suksessfaktorer, sier Fossesholm.

Hun tok gull og sølv, og fikk kongepokalen, under NM på terrengssykkel i juni.

– Jeg kan ikke være redd for å skade meg. Jeg kan skade meg på rulleski også, man kan få en stein i hjulet og tryne. Jeg har trynet ille på sykkelen, men det er sjelden. En gang for to år siden, og tre år før det.

NORGESMESTER: Helene Marie Fossesholm tok NM-gull i rundbane på terrengsykkelen i juni.

Hun banker i bordet og forteller at hun aldri har hatt et brudd. Hun har bare knekt to tenner, en gang da hun skallet i en dumphuske, den andre gangen da hun skallet i sitt eget kne da hun spilte kanonball.

– Men jeg ble ikke truffet av ballen da, sier Fossesholm og ler.

Vil kjøre rally

Hun drømmer om å hoppe i fallskjerm og har lyst til å hoppe fra 10-meteren. Høyt på adrenalinlisten står også en kjøretur i veldig høy hastighet.

– Det hadde vært moro å sitte på med en i bil en gang, rally eller noe. Eller kjøre selv. Det må gå fortere enn det man kan kjøre på motorveien. Det er ikke sånn at jeg sitter og gauler i bilen på motorveien i 110-sonen forbi Gardermoen. Da må det være litt mer svinger og fortere, iallfall mer action, sier Fossesholm og ler.

Alpinist Ragnhild Mowinckel fikk en fartsfylt tur med Norges Formel 1-håp Dennis Hauger i mai:

Fossesholm gikk Norge inn til stafettgull som ankerkvinne i VM i Oberstdorf i mars. Som sisteårs junior tok hun to individuelle pallplasser i verdenscupen sist sesong.

– Det er en fordel at jeg er litt gær’n, da blir jeg mer robust. Jeg holder på med forskjellig ting. Det er skadeforebyggende og bare positivt. Jeg liker fart og moro, men jeg må ikke ha det hele tiden, sier Fossesholm.