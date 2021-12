forrige

Myhrvold på pallen for første gang i verdenscupen: − Håper det er en god OL-søknad

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Mathilde Myhrvold (23) leverte nok en god OL-søknad med karrierebeste under Tour de Ski-åpningen.

Maja Dahlqvist hadde vunnet de tre tidligere sprintene i verdenscupen denne sesongen, men er ikke med i sesongens Tour de Ski. I fraværet hennes var dermed sprinttronen ledig, og på oppløpet var Mathilde Myhrvold nær ved å gjøre det helt store. Hun avanserte opp fra fjerde- til annenplass inne på oppløpet og gikk inn til karrierens beste resultat, knepent slått av Jessie Diggins.

– Det var stort, sier Myhrvold til VG.

– Jeg vet at jeg har en god spurt inne hvis jeg treffer bra. Det følte jeg at jeg fikk til bra på dette oppløpet i dag, sier Myhrvold.

Med en femteplass og en annenplass fra de siste to verdenscupsprintene, virker det vanskelig å komme utenom Myhrvold til én av de siste to plassene i den norske OL-troppen.

– Jeg håper det er en god søknad, jeg håper det. Jeg visste at dette rennet ville bli viktig, så nå har jeg i hvert fall gjort et godt renn, sier Myhrvold.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad sier til VG at det var «skikkelig gøy» å se Myhrvold gå inn til annenplass.

– Vi har visst om fartsressursene hennes en stund, men det har handlet om at hun skulle bli tryggere i heatgåingen og sørge for at hun er i posisjon når spurten går. Hun har tatt fantastisk gode steg, sier Vigen Hattestad.

– Det er to ledige plasser i den norske OL-troppen, hvordan ligger det an for Mathilde nå?

– Vi har sagt at dette var et viktig sprintrenn for å kvalifisere seg, så søknaden hennes er veldig bra, sier Vigen Hattestad.

RØK UT: Heidi Weng tok seg ikke videre fra prologen.

Kun fire av ti norske løperne gikk videre fra prologen, men de norske kvinnene bet likevel godt fra seg i åpningsrennet i Tour de Ski. I kvartfinalene vant Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold og Tiril Udnes Weng alle sine heat, og de tre havnet i den samme semifinalen.

Myhrvold har imponert så langt denne sesongen, og tok seg til finalen i en verdenscupsprint for første gang i karrieren tidligere denne måneden. 23-åringen hadde gode muligheter til å slå seg inn i den norske OL-troppen med et godt resultat i Lenzerheide, og imponerte igjen på oppløpet i semifinalen. Der tok hun seg forbi Udnes Weng i kampen om en finaleplass, og dermed ble hun den eneste norske løperen i kvinnenes finale.

I prologen røk flere av de største sammenlagtfavorittene ut, deriblant Frida Karlsson, Heidi Weng, Ebba Andersson og Katharina Hennig.

– Jeg synes jeg fikk til en bra prolog, men så er ikke sprint den arenaen hvor jeg føler mest hjemme, sier Andersson, som ble nummer tre i forrige sesongs Tour de Ski, til SVT.

Therese Johaug står over sesongens Tour de Ski, og Frida Karlsson var dermed sett på som den største favoritten. Det favorittstempelet har hun trolig fortsatt, men forrige sesongs vinner, Jessie Diggins, var blant dem som virkelig skaffet seg et godt forsprang ned til løperne som ble slått ut i prologen.

– Det kunne ikke blitt bedre. Jeg tenker at det er en god start for meg, men jeg får ta det dag for dag, sier Diggins til VG.