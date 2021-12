RÅSTERK: Therese Johaug var i godt slag på søndagens 10 kilometer. Her fra samme distanse på Lillehammer forrige helg.

Suverene Johaug fikk revansj i superduellen - smadret Karlsson

DAVOS/OSLO (VG) Hun har vært stresset på grunn av sin egen form, men søndag var Therese Johaug (33) fullstendig overlegen på kvinnenes 10 kilometer i Sveits.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Allerede ved det første passeringspunktet viste Dalsbygda-jenta at hun mente alvor i stjerneduellen mot Frida Karlsson. Hun var allerede da 7.4 sekunder foran sin svenske rival, Frida Karlsson. Den svenske langrennsyndlingen var aldri i nærheten av å matche tempoet til Johaug.

– Hun var utrolig sterk i dag og leverte et veldig godt løp. Hun slår tilbake og slår Frida, og det lover godt videre i vinter, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug etter rennet.

Etter to strake annenplasser på intervallstart - begge der hun tapte til Karlsson - var Johaug stresset på grunn av sin egen form, men 33-åringen fikk en solid revansj i det TV 2-sendte rennet i Davos søndag.

Hun hadde en suveren ledelse ved samtlige sekunderinger, og mot tampen parkerte hun svensken fullstendig.

To kilometer før mål hadde hun en ledelse på 16.2 sekunder, og på de to siste kilometerne økte Johaug ledelsen ytterlige. Avstanden til Karlsson ved målgang var til slutt på 17.1 sekunder. Det så ut til å bli 2. plass for Karlsson, men på tampen banket amerikanske Jessie Diggins til og tok plassen bak Johaug.

Diggins var 14.5 sekunder bak Johaug ved målgang. Og TV 2-ekspert Petter Skinstad tror Johaug har enda mer å gå på. Det vil i så fall være dårlig nytt for resten av feltet.

– Jeg tror Johaug kan gå nesten 30 sekunder raskere enn dette når hun er på sitt råeste, sa han på TV 2s sending.

Johaug fikk dermed utlignet til 2–2 i Davos i vinterens store duell mot Johaug.

Amerikanske Rosie Brennan yppet seg på de første sekunderingene, men endte opp 24.3 sekunder bak Johaug i mål.

Det holdt til 4. plass, sekundet foran Heidi Weng på 5. plass.

Dermed ble det norske storeslem i Sveits søndag. Simen Hegstad Krüger sørget tidligere søndag for norsk jubel på herrenes 15 kilometer.

Ingvild Flugstad Østberg leverte også et solid renn i Sveits, men tapte en del tid mot slutten. Hun endte til slutt 32 sekunder bak Johaug, noe som ga en 8. plass.

Øvrige norske plasseringer:

10. Ragnhild Haga, 13. Helene Marie Fossesholm, 15. Anne Kjersti Kalvå.

– Jeg er greit fornøyd. Jeg håper jeg får gå Tour de Ski, og synes jeg fortjener det, sier Ragnhild Haga til VG etter sitt renn som ser ut til å ende med en 10. plass.

VG kommer tilbake med mer.