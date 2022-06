SAMARBEIDER: Ski-legenden Bjørn Dæhlie og Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Dæhlie bak nytt skilag: − Veldig spennende

HOLMENKOLLEN (VG) Et nytt skilag får Bjørn Dæhlie og Aker i ryggen. De vil satse både på tradisjonell langrenn, langløp og paraidrett.

– Vi skal være et fremoverlent vinnerlag, sier Bjørn Dæhlie under en presentasjon i Holmenkollen.

Dæhlie er en av tidenes beste norske langrennsløpere og herjet på hele 1990-tallet.

Både kleskjeden til Bjørn Dæhlie og Kjell Inge Røkkes Aker er tidligere tunge sponsorer av landslaget og Skiforbundet over en årrekke. Det nye laget får navnet Team Aker Dæhlie. Knut Nystad, tidligere smøresjef for landslaget, skal være daglig leder.

– Dette blir veldig, veldig spennende, sier Dæhlie.

Team Dæhlie skal satse både på langløp og tradisjonell langrenn. Av de fremste profilene er Mikael Gunnulfsen, søstrene Astrid, Kari og Silje Øyre Slind, Eirik Mysen, Stian Hoelgaard, Mattis Stenshagen, Max Novak og Chris Jespersen.

– Dette blir en rask start inn i sirkuset, men vi er kapable til å vinne løp til vinteren, absolutt. Det er alltid en drøm der, og vi må få til det. Jeg er ganske sikker på at teamet vil ta en seier eller to i langløp neste vinter. Så må vi markere oss i sesongstart i langrenn for øvrig, sier Dæhlie.

Talenter

Det er også lovende talenter i Team Aker Dæhlie som Marte Mikkelsplass (datter av Pål Gunnar og Marit, begge med mesterskapsmedaljer) og Johannes Lønnestad Flaaten, juniorverdensmester i sprint.

– Vi gjør dette for akkurat samme grunn da vi samarbeidet med langrennslandslaget i 2010 og i Stiftelsen VI. Vi gjør det fordi det er gøy og viktig, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Team Aker Dæhlie blir i stor grad en sammenslåing av det som var Team Koteng Eidissen og Team Telemark. De skal også støtte paraidrett. Totalt vil laget bestå av 22 utøvere – 13 menn og 9 kvinner – hvorav 5 har funksjonsnedsettelse.

Info Team Aker Dæhlie Langløp (Ski Classics): Isabell Valen, Astrid Øyre Slind, Silje Øyre Slind, Kjartan Haugen, Stian Hoelgaard, Chris Jespersen, Vebjørn Moen, Max Novak, Petter Stakston, Isabel Valen (para) og Kjartan Haugen (para). FIS/allround (Norgescup, skandinavisk cup og verdenscup): Anna Heggen, Guro Jordheim, Marte Mikkelsplass, Kari Øyre Slind, Runa Ulvang, Johannes Lønnestad Flaaten, Mikael Gunnulfsen, Amund Korsæth, Eirik Mysen og Mattis Stenshagen. Team Next Gen: Parautøverne Helena Paulsen, Emil Moore Carlsen, og Endre Lykken Vis mer

– Vi skal være langsiktige og bruke tid på noe som er helt unikt, sier Eriksen.

Eriksen og Dæhlie er gode jaktkamerater.

– Nå skal vi sammen jakte om resultater, sier Eriksen.

Svenske Maja Dahlqvist og sveitsiske Dario Cologna skal være mentorer.

– Vi skal ikke være en konkurrent til landslaget, men samarbeide med dem, sier Knut Nystad.