FØLER MED FOSSLI: Carl-Erik Torp under et VG-intervju i fjor sommer. Foto: Helge Mikalsen

Torp fikk sug i magen av Fosslis hjertestans – ønsker å hjelpe langrennsløperen

Carl-Erik Torp (34) fikk en støkk i seg da han hørte om Sondre Turvoll Fosslis (26) hjertestans. Han vil gjerne dele sine egne erfaringer med langrennsløperen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg hadde selv en prat med Ståle Solbakken i etterkant av mitt anfall, og det var veldig godt. Du får stilt noen «dumme» spørsmål som det ikke er så lett å stille til leger, sier Torp til VG.

Den tidligere eliteseriespilleren måtte legge opp i 2011 etter at han som Brann-spiller fikk hjertestans i en bortekamp mot Sogndal.

– Å snakke med noen som har vært i samme situasjon, det synes jeg er veldig fint. Jeg vil være tilgjengelig om han ønsker det, men jeg skal ikke pushe på, sier Torp, som i dag er fotballekspert i NRK.

les også Nils-Ingar Aadne om Fosslis hjertestans: – Veldig dramatisk

– Det er en sjokkfølelse når man hører at sånne ting skjer med unge, friske utøvere. Det er ikke så lenge siden det gikk veldig dårlig (langrennsløper Ida Eide døde etter hjertestans i september 2018, red.anm.). Det er så flott at de rundt visste hva de skulle gjøre nå, sier Torp.

– Jeg får sug i magen, men jeg blir glad når jeg hører at det går bra, forteller han.

Bekymringene meldte seg

Selv om siste nytt er at det går bra med Sondre Turvoll Fossli, er det fremdeles usikkert hvordan hjertestansen vil påvirke ham i fremtiden.

Torp synes det er vanskelig å sette seg inn i Fosslis situasjon, fordi alle har forskjellige måter å takle ting på. Men han snakker gjerne om hvordan han selv opplevde tiden etter hjertestansen.

les også Fossli var testet for hjertefeil: – Umulig å finne alt

– I den første fasen var jeg ved godt mot. Det som hadde skjedd, hadde skjedd, selv om jeg slet med å forstå det. Jeg var takknemlig for at det hadde gått bra, og hva som ville skje videre tenkte jeg ikke på de første dagene.

– Bekymringene for videre karriere og videre liv var noe som dukket opp senere for meg, forteller Torp.

FIKK HJERTESTANS: Sondre Turvoll Fossli på skilandslagets samling på Steinkjer i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Tilbakemeldinger og tester gjorde at det gradvis gikk opp for Torp at fotballkarrieren var over. Han fikk operert inn en hjertestarter, men rådet fra legene var klart, noe som gjorde Torps valg om å legge opp «enkelt».

– Så går du videre og du blir etter hvert veldig bekymret for hvordan du skal leve. Kroppen har gjort jobben hver dag, og plutselig kan du ikke stole på den lenger. Det er en tilvenningsfase der du finner ut hvordan den «nye» kroppen skal fungere. Du engster deg over nye anfall, så det er ikke så lett, forteller han.

les også Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans: Reddet av syklist

Torp håper nå på den beste nyheten: At Sondre Turvoll Fossli kan fortsette uten risiko for nye hjertefeil.

– Denne hendelsen viser viktigheten av at man kan livredning. Det er alfa omega. For meg skjedde det på et sted med profesjonelle, men som regel skjer det ute blant vanlige mennesker, og da må folk vite hva de skal gjøre. Det gjorde de i dette tilfellet.

TANKEFULL: Ståle Solbakken, som opplevde hjertestans i 2001, håper det går bra med Sondre Turvoll Fossli. Foto: ANDERS KJAERBYE / RITZAU SCANPIX

– Hjertestans er noe som kan skje hvem som helst: Din mot, din far, din søster og deg – og da skylder vi hverandre at vi vet hva vi skal gjøre, men den tidligere toppspilleren.

Ståle Solbakken, som opplevde sin første hjertestans i 2001, en hjertestans som gjorde at han måtte legge opp som fotballspiller, er enig.

– Det er ofte det som er nøkkelen, at man har noen til å holde hjertet i gang til ekspertisen kommer, sier FCK-treneren til VG.

– Man gjør seg alltid noen tanker når man hører om sånt. Det er uunngåelig. Jeg håper virkelig at det går bra med ham og at de finner ut av hva problemet er. Det er alltid mange velmenende råd, men det er viktig at man lytter til noen man stoler på, sier Ståle Solbakken.

Publisert: 14.08.19 kl. 17:58