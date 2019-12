RÅSTERK: Sergej Ustjugov, her fra ski-VM i Lahti for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ustjugov tok ledertrøyen fra Klæbo - gir opp håpet om seier

TOBLACH/OSLO (VG) Sergej Ustjugov avsluttet året med et kanonløp – og går inn i det nye med ledertrøyen i Tour de Ski. Den tar han fra Johannes Høsflot Klæbo, som nå gir opp håpet om sammenlagtseier.

– Det er et skremmeskudd fra russeren, konstaterte NRK-ekspert Fredrik Aukland etter at Ustjugov gikk i mål med vinnertiden 31.02.5.

Russeren ga de norske løperne en skikkelig nesestyver i de italienske skogene. Ustjugov valgte å gå ut med et tidlig startnummer, og fikk dermed legge lista selv.

Den kunne ingen matche:

Mørk norsk dag

– Ustjugov seiler opp som en alvorlig trussel for Klæbo i sammendraget, konstaterte NRKs Torgeir Bjørn.

Ustjugov tar over ledertrøyen fra Johannes Høsflot Klæbo på årets siste dag, og tar med seg sammenlagtledelsen i Tour de Ski inn i det nye året. Ingen nordmenn maktet å nærme seg russeren som var helt suveren i Toblach.

Klæbo ledet touren med 32 sekunder før tirsdagens intervallstart, men han gikk til slutt i mål til en 17. plass, ett minutt og 11 sekunder bak Ustjugov.

– Kampen om sammenlagtseieren er over, det er ikke mer å si om det. Nå er det ikke sjanse, sier Klæbo til NRK etter det knusende nederlaget, og legger til at «det er for dårlig».

Klæbo er nå 37 sekunder bak Ustjugov i sammendraget.

Det var ingen som maktet å nærme seg russerne. Det ble helrussisk pall på nyttårsaften, med Ustjugov på 1., Ivan Jakimusjkin på andre og Aleksandr Bolsjunov på 3. plass.

Hans Christer Holund ble Norges beste på en 5. plass, 34.6 sekunder bak Ustjugov.

Valnes måtte bryte

Det ble ingen god dag resultatmessig for de norske langrennsløperne, og den ble ikke noe bedre av at Erik Valnes måtte bryte 15 kilometeren forholdsvis tidlig i rennet.

Han gikk ut av sporet, rev av seg trøyen og sa til NRK at han «ikke fikk luft». Deretter sa han at det var bittert, før han hoppet over gjerdet og gikk sin vei. Thomas Alsgaard kalte det en «fullstendig lagkollaps» i NRKs studio.

– Det er fryktelig dårlig, og det verste er at jeg ikke klarer å sette fingeren helt på hva det er, sier Didrik Tønseth til VG etter rennet.

Topp ti:

1. Sergej Ustjugov – 31.02.5

2. Ivan Jakimusjkin – + 22.6

3. Aleksandr Bolsjunov – + 29.0

4. Calle Halfvarsson – + 29.6

5. Hans Christer Holund – + 34.6

6. Artem Maltsev – + 35.2

7. Andrej Melnitsjenko – + 37.0

8. Sjur Røthe – + 39.4

9. Lucas Bögl – 42.6

10. Denis Spitsov – + 43.1

