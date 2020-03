Publikum trosser Kollen-stengingen: Politiet melder om berusede folk

HOLMENKOLLEN (VG) Kollen-festen ble avlyst og helgens renn skulle gå for tomme tribuner. Men trolig befinner opp mot flere tusen mennesker seg i skogene rundt skistadion. Og politiet melder nå om ungdommer som er svært beruset i området.

Politiet melder om langt over 100 unge berusede personer i skogen rundt Holmenkollen Skifestival.

– Mange av dem er godt beruset allerede. Det er unge mennesker som har drukket altfor mye allerede, og klokken er bare halv tolv, sier operasjonleder Tore Solberg til VG.

Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv, og får hjelp av Røde Kors og politiet.

– Det er ikke mange barnefamilier der. Det er selvfølgelig vanlige mennesker der også, men det blir overskygget av alkohol.

Politiet har ikke planer om å vise bort overstadig berusede mennesker.

– Men vi må se at de holder seg innenfor de rammene de har fått. Det er mye alkohol der oppe.

Klokken 12 starter kvinnenes tremil med Therese Johaug som storfavoritt. Men torsdag kveld ble det klart at den årlige folkefesten i Kollen ble avlyst, da Oslo kommune sammen med helsemyndighetene stengte arrangementene for publikum på grunn av frykt for smittefaren til corona-viruset under slike folkefester.

Skiarenaen er fortsatt stengt for publikum og folk er blitt anmodet om ikke å oppsøke områdene utenfor stadion.

Men det har mange folk trosset og det er satt opp flere telt rundt løypa i friområdene i skogene rundt den lukkede arenaen og en god del folk omkranser løypene. Det blir meldt om at det kan være snakk om flere tusen mennesker.

På spørsmål om de har kontroll på situasjonen i Kollen, svarer sjefen for arrangemenet Kristin Vestgren Sæterøy til VG:

- Ja, så godt det går. Det er politiet som har ansvaret for sikkerheten i marka. Det meldes om bra med mennesker , men ikke i nærheten av det det har vært tidligere. Da har anmodningen til alle fungert.

Kollen-sjefen sier de ikke har fått meldinger om noe trøbbel med de oppmøtte tilskuerne så langt, men at dette mest er spørsmål til politiet ettersom det gjelder friområder utenfor stadion. VG pratet med rennsjefen rundt tjue minutter før start på kvinnenes tremil.

Allerede i går var folk på plass rundt løypene:

En rekke idrettsarrangementer er enten avlyst eller går for tomme tribuner i verden for tiden. Torsdag kveld kom beskjeden om at rennene i Holmenkollen skulle gå uten publikum på grunn av frykt for smittefare av corona-viruset.

– På bakgrunn av den krevende situasjonen vi nå har med coronautbrudd og virusutbrudd i Norge, har Oslo kommune i nært samråd og samarbeid med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med Holmekollen skifestival. Det beklager vi, sa kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune på en pressekonferanse torsdag kveld:

Publisert: 07.03.20 kl. 11:32 Oppdatert: 07.03.20 kl. 11:55

