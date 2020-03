Politiet måtte be foreldre hente hjem fulle barn

HOLMENKOLLEN (VG) Folkefesten i Kollen ble avlyst og helgens renn skulle gå for tomme tribuner. Men politiet meldte tidligere lørdag om svært berusede ungdommer i området.

Oppdatert nå nettopp

Midt under tremila til damene opplyste Røde Kors på Twitter om høy grad av fyllefest blant enkelte svært unge tilskuere i Kollen. Både Røde Kors og politiet var på stedet og meldte om et par tusen mennesker rundt løypa.

– Det er veldig mange unge folk i 15-16-årsalderen som ikke klarer å ta vare på seg selv. Mange må rett og slett bli båret bort av Røde Kors, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslopolitiet til VG tidligere i dag.

Roligere i ettermiddag

Men ved 17-tiden hadde det hele roet seg ned.

– Vi holder på å rydde opp og pakke sammen. Det er et 20-talls litt unge folk som har blitt behandlet og dimittert av oss. De er blitt hentet av foreldre eller venner tok dem med seg. Det var heldigvis ikke noe særlig alvorlig, sier Anders Oustorp, vaktleder Røde Kors, til VG.

Ungdommene, mange under 18, år ble plukket opp av Røde Kors fordi de ikke klarte å ta vare på seg selv.

– Nå er det rolig og de fleste har gått hjem, sier Oustorp rundt klokken 17. Han forventer at det blir langt roligere der i morgen, værmeldingen tatt i betraktning. Da er det nemlig varslet nedbør.













FULL FEST: Flere hundre fulle ungdommer raver rundt i Oslomarka lørdag ettermiddag.

Solberg i politiet anslo tidligere lørdag at festen hadde gått for langt for flere hundre personer.

– Vi skjønner at det kan være praktisk vanskelig å hente dem, men vi oppfordrer foreldre til å kontakte sine barn for å sjekke hvordan det står til med dem og eventuelt sørge for at de kommer seg hjem, sa Solberg.

– Flere overstadig berusa mindreårige har nå blitt tatt hånd om av Røde Kors. Politiet oppfordrer foreldre til å oppsøke sine barn, kartlegge tilstand, og eventuelt sørge for at de kommer seg hjem, skrev Oslopolitiet på Twitter.

Politiet melder om langt over 100 unge berusede personer i skogen rundt Holmenkollen Skifestival.

TIL KJØLING: Øl, vin, champagne. Mange har tatt med seg drikke til Oslomarka lørdag. Foto: Hanna Hjardar, VG

– Mange av dem er godt beruset allerede. Det er unge mennesker som har drukket altfor mye allerede, og klokken er bare halv tolv, sa operasjonleder Tore Solberg til VG.

Flere var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og fikk hjelp av Røde Kors og politiet.

– Det er ikke mange barnefamilier der. Det er selvfølgelig vanlige mennesker der også, men det blir overskygget av alkohol.

les også Kollen-krisen: Ingen plan for billettrefusjon

Torsdag kveld ble det klart at den årlige folkefesten i Kollen ble avlyst, da Oslo kommune sammen med helsemyndighetene stengte arrangementene for publikum på grunn av frykt for smittefaren til corona-viruset under slike folkefester.

Skiarenaen er fortsatt stengt for publikum og folk er blitt anmodet om ikke å oppsøke områdene utenfor stadion.

les også Lagerbäck frykter tomme tribuner: – Jättetråkigt

Men det har mange folk trosset og det er satt opp flere telt rundt løypa i friområdene i skogene rundt den lukkede arenaen og en god del folk omkranser løypene. Det blir meldt om at det kan være snakk om flere tusen mennesker.

På spørsmål om de har kontroll på situasjonen i Kollen, svarer sjefen for arrangement Kristin Vestgren Sæterøy til VG:

– Ja, så godt det går. Det er politiet som har ansvaret for sikkerheten i marka. Det meldes om bra med mennesker , men ikke i nærheten av det det har vært tidligere. Da har anmodningen til alle fungert.

Allerede i går var folk på plass rundt løypene:

En rekke idrettsarrangementer er enten avlyst eller går for tomme tribuner i verden for tiden. Torsdag kveld kom beskjeden om at rennene i Holmenkollen skulle gå uten publikum på grunn av frykt for smittefare av corona-viruset.

– På bakgrunn av den krevende situasjonen vi nå har med coronautbrudd og virusutbrudd i Norge, har Oslo kommune i nært samråd og samarbeid med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med Holmekollen skifestival. Det beklager vi, sa kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune på en pressekonferanse torsdag kveld:

Publisert: 07.03.20 kl. 11:32 Oppdatert: 07.03.20 kl. 17:19

Mer om Holmenkollen

Fra andre aviser