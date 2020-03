Sundby om suverene Bolsjunov: – Virker ikke mulig å slå ham

HOLMENKOLLEN (VG) Aleksandr Bolsjunov vant femmila i Kollen for andre året på rad. Martin Johsnrud Sundby mener det nå virker nesten umulig å slå russeren.

Russeren bare befestet posisjonen som verdens beste skiløper denne sesongen med seier i Holmenkollen. Smørefiasko under Ski Tour 2020 ga et feilskjær for seiersvante Bolsjunov, men nå er russeren tilbake i suveren stil.

Ni ganger har han vunnet distanserenne i årets verdenscupsesong. 17 ganger har han vært på pallen og han har skapt trøbbel for nordmennene gang på gang.

– Han har bare stabilisert seg på toppen. Det virker ikke mulig slå ham på distanse, selv om Iivo var noen sekunder foran sist helg. Han er helt oppi der hver gang. Det er svært imponerende, sier Martin Johnsrud Sundby til VG om nok en seier til den ursterke russeren.

Regn, tåke og vind preget rennet i Holmenkollen søndag, der Sundby ble nummer 12 og var sjanseløs i seierskampen mot slutten.

De ufyselige forholdene ga lite gratis til løperne i kanten av Nordmarka.

– Det var en knalltøff dag i Kollen med regn, rufs og lite publikum. Det kunne ikke blitt mye tøffere, sier Sjur Røthe til VG etter kraftprøven.

Mot slutten måtte Røthe, Sundby og alle andre konkurrenter i tetgruppen se at Simen Hegstad Krüger og Aleksandr Bolsjunov, løpere med meget god utholdenhet, var de sterkeste løperne.

Lyn-løperen Krüger sprengte tetfeltet med tre kilometer igjen med et mektig rykk. Bare russeren klarte å henge på. Og det ble raskt klart at det skulle stå mellom kun disse to løperne.

– Han pep fælt i siste bakken. Han puster litt spesielt. Det høres ut som han er helt ferdig og holder på å gi opp. Det er frustrerende at han klarer å henge med. sier Krüger til VG.

JUBEL: Aleksandr Bolsjunov jubler for nok en seier i Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud

Krüger kom først inn på stadion og det ble et voldsomt oppgjør opp bakken inne på stadionområdet der løperne gikk side om side.

Til slutt var Bolsjunov sterkest i stakingen mot målstreken. Russeren vant sin andre femmil på rad, men denne gangen måtte han grave dypt for å ta en ny seier.

Bak ble Emil Iversen nummer tre foran sensasjonen Eirik Sverdrup Augdal på fjerdeplass.

– Jeg driter i at jeg fikk den sure fjerdeplassen. For meg er det en seier å bli nummer fire her i dag, sier Augdal til VG.

Selv kalte Iversen pallplassen på en femmil som en milepæl i karriren.

– Jeg er stolt av meg selv og det viser at treningen fungerer. Jeg begynner å få litt mer hår på kassa, ser Iversen.

Denne gang foran langt mindre folkeliv enn vanlig:

Det ble også dramatisk tidligere i rennet da Pål Golberg først falt i tet på vei ned bak Gratishaugen. Deretter ble den formsterke løperen fra Gol påkjørt bakfra. Likevel var han raskt tilbake i tet og satte fart i front. Men da kampen om seieren ble avgjort var Golberg borte.

