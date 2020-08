SVENSK STJERNE: Charlotte Kalla ser fremover etter en svak fjorårssesong. Foto: Magnus Gamlem / VG

Slik skal Kalla slå tilbake: – Har vært virkelig bra

TORSBY (VG) For første gang siden coronapandemiens utbrudd er det svenske langrennslandslaget samlet. Forrige sesong var et mareritt for Charlotte Kalla (33), som nå lar seg inspirere av en ny generasjon svenske stjerner.

Charlotte Kalla endte som nummer 14 i verdenscupen forrige sesong – hennes dårligste plassering siden 2007. 33-åringen hadde gitt opp etter en rekke svake resultater, og noen spekulerte også i om svensken kom til å legge opp.

Hver helg håpet hun at det skulle løsne, men det var ikke før i sesongens siste renn – i Holmenkollen – at kroppen svarte skikkelig.

– Jeg er glad jeg var tålmodig. Den følelsen har jeg tatt med meg videre mot neste sesong, forteller hun, som endte på 4.-plass på toppen av Oslo.

«CK Åkekonomi»

Coronapandemien har på sett og vis gitt Kalla en ro til å fokusere på seg selv. Med hjelp av trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson, fysioterapeut Anna Lindman og video- og analysespesialist, Lars Ljung, har prosjektet «CK Åkekonomi» kommet til livs.

Målet er at Kalla skal gå mer økonomisk på ski den kommende vinteren, og forhåpentligvis tette luken til Therese Johaug og co. Gjennoms Ljungs analyser har Kalla hatt enda mer fokus på egen teknikk, og den meritterte svensken merker allerede fremgang.

– Da jeg dro i gang med treningen i april, føltes det som at jeg hadde et tydelig helhetsbilde fra starten av. Mai måned var helt ledig, og treningen fikk ta plass. Jeg har prøvd å være nøyere med periodisering og se på helheten. Det var lett når jeg ikke hadde noe annet å ta hensyn til. Da kan man fokusere på det man tror er optimalt. Det svarer bra, og jeg har mye tid til restitusjon. Det har vært virkelig bra, og jeg kjenner meg klar, sier hun.

SNØTUNNEL: Charlotte Kalla på trening i Torsby tirsdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

I slutten av mars meldte SVT at Ingesson måtte slutte i jobben på landslaget etter intern misnøye. Det viste seg ikke å stemme, og Kalla er svært glad for at treneren som har fulgt henne gjennom store deler av karrièren, fortsatt kan bidra på landslaget.

– Jeg føler meg trygg med ham. Vi har et langt samarbeid bak oss, og jeg er så imponert over hvordan han hele tiden vil drive skisporten fremover, sier hun.

– Mange stjerner tent

Kalla har vært den store stjernen i svensk langrenn de siste 10 årene. Nå ser hun nye, unge utøvere vokse frem på kvinnesiden. Frida Karlsson (20) er det største håpet, mens 20-åringen Linn Svahn vant sprintcupen forrige sesong. Og bredden er stor.

– Det er så utrolig imponerende. Det er så mange stjerner som har blitt tent. Det er heftig å se. Det er så mange sterke individer som er villig til å gjøre jobben, de er nysgjerrige, modige – og det har gitt gode resultater i verdenscupen allerede, stråler Kalla.

Sammen med en ny generasjon fremadstormende svenske damer håper hun å gjøre VM i Oberstdorf til en fest.

– Det er det som inspirerer og motiverer hver dag, sier Kalla om det store mesterskapet neste år.

