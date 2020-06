TRE MESTERE: Therese Johaug overrasket sin trener Pål Gunnar Mikkelsplass og norgesrekordholder Ingrid Kristiansen med å løpe 10 sekunder raskere enn VM-kvalifiseringskravet på 10.000 meter under «Impossible Games». Foto: Bjørn S. Delebekk

Therese Johaugs trener: Unner henne internasjonalt mesterskap

Therese Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass (59) utelukker ikke at hun kommer til å stille til start i et internasjonalt friidrettsmesterskap.

– Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Den ballen skal få lov til å henge i luften, sett fra min side. Hvis hun har motivasjon og lyst, kommer jeg til å unne henne å få med det på utøver-CV-en. Et eller annet mesterskap i fremtiden i løping, det anser jeg for åpent, svarer Pål Gunnar Mikkelsplass på spørsmål om hans syn på om hun kan komme til å starte i et internasjonalt mesterskap i friidrett.

Bakgrunnen er Therese Johaugs (29) svar da VG etter hennes rekordløp under «Impossible Games» på Bislett torsdag spurte om hun kunne la seg friste til å satse på å løpe 10.000 meter i Tokyo-OL neste år – eller i friidretts-VM i USA et halvt år etter vinter-OL i Beijing i 2022.

Hun svarte «nei, nei, nei – er du gæren?» på det første.

Langrennsdronningen senket sin personlige rekord med 40 sekunder da hun løp inn til 31.40 – som er 10 sekunder under VM-kvalifiseringskravet på distansen. OL-kravet er 31.25.

Pål Gunnar Mikkelsplass understreker at OL neste sommer er helt utelukket. Da vil det kun være et halvt år igjen til Beijing-OL. Deretter er imidlertid alt åpent, slik Mikkelsplass ser det.

– Hun behøver ikke bestemme seg nå. Marit Bjørgen har begynt å rasle med sablene igjen og vil gå langløp på ski. Vi hadde pratet om EM i friidrett. Det var seriøst og spennende. Den ballen ligger der, begrunner tidligere langrennsløper – og friidrettsutøver – Pål Gunnar Mikkelsplass, som var i toppsjiktet i verdenscupen og VM på 1980-tallet og vant OL-sølvmedalje på 15 kilometer i Calgary i 1988.

Friidretts-EM i Paris i august 2020 er avlyst på grunn av corona-pandemien.

Therese Johaug fortalte etter solo- og rekordløpet på Bislett at hun har «terpet på» og forbedret løpeteknikken siden hun suverent vant 10.000-meteren på Hamar i august i fjor. Den voldsomme tidsforbedringen i løpet av et snaut år forklarte hun med fire baneøkter – det vil si 38 tusenmetere – og at hun denne gangen «løp mer avslappet».

Vel å merke alene, med en siste runde på sterke 71 sekunder. I felt ville hun kunne presset tiden ytterligere ned, mente Therese Johaug. Samtidig var hun påpasselig med å påpeke at hun har langt opp – eller ned – til de beste. Det er også Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Verdensrekorden er 29.17,45. Ingrid Kristiansens norske rekord fra Bislett i 1986 er 30.13,74, mens Nederlands Sifan Hassan vant VM-gull i fjor på 30.17,62.

Samtidig sier Karoline Bjerkeli Grøvdal, som tok 9. plass med 13.14,07 i 2016-OL, at det ikke er et sjokk at en langrennsløper gjør det bra på 10.000 meter.

– Det er en kapasitetsøvelse. Hvordan du løper, om du lander på hælen eller ikke, er mindre viktig. I langdistanseløping gis det ikke stilkarakterer, sier Bjerkeli Grøvdal.

Pål Gunnar Mikkelsplass sier at Therese Johaugs konkurranseløping ikke er en friidrettssatsing. Det er en konkurransehobby, som hun tar på alvor. Han mener at den gjør henne til en bedre skiløper.

– Hun er den blant skiløperne som løper mest. Hennes prosentandel av det er stor sammenlignet med de andre. Men hun kan ikke løpe i tre timer på tå (som anbefalt for «ordentlige» løpere). Hun kan gjøre det på sin måte, sier Pål Gunnar Mikkelsplass.

Han forteller at hun i snitt gjennomfører to løpeøkter av tre timer i uken. Totalt har hun når for tiden 12 til 14 økter i uken, hvor av i snitt to styrkeøkter. De øvrige dreier seg om løping og klassisk og skøyting på rulleski. Sykling driver hun ikke med i det hele tatt.

Etter rekordløpet torsdag vedgikk Therese Johaug at hun dagen før og stevnedagen hadde følt seg småsliten og nervøs. Pål Gunnar Mikkelsplass sier at årsaken var at hun hadde en god del oppdrag og trening som skulle nedlegges. Hun droppet de siste pressetreffet for «Impossible Games» onsdag.

– Hun var nervøs fordi det ikke var på en arena som er hennes. Nervene kom snikende. Det ble en «kjenne etter»-nervøsitet, og hun prøvde å få lette ben til løpet, sier Therese Johaugs trener.

– Hadde hun det?

– Ja, det hadde hun. Jeg vet ikke siste gang hun hadde tunge ben. Det var kanskje i 2013, svarer Pål Gunnar Mikkelsplass og ler.

