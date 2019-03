GIR SEG: Rikard Grip gir seg som svensk landslagssjef. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svenskenes landslagssjef sa opp - har vært koblet til Norge-jobb

Han har vært koblet til jobben som ny norsk landslagssjef i langrenn etter Vidar Løfshus. Nå har Rikard Grip (37) sagt opp jobben sin i Sverige.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg er glad og takknemlig for å ha fått disse årene sammen med landslagets fantastiske skiløpere og kolleger. Nå føler jeg at det er på tide å ta nye utfordringer og la andre forvalte og utvikle det vi har skapt sammen, sier Grip i en uttalelse ifølge Aftonbladet.

37-åringen har vært svensk landslagssjef siden 2010. Med han som ansvarlig har svenskene hentet hjem 35 medaljer i OL og VM og flere enn 300 pallplasser i verdenscupen.

Tidligere landslagssjef Åge Skinstad kalte Grip et spennende navn for Norge da det ble kjent at Vidar Løfshus ville gi seg.

les også Halvparten tatt for fluor-juks i kontroll under Hovedlandsrennet

– Det hadde vært et interessant valg. Det hadde vært et scoop å få ham. Han har gjort en veldig god jobb i Sverige. Jeg vil tro han har ambisjon om å få til det samme på herresiden i Sverige som han har gjort med damene, sa Skinstad til VG noen dager før søknadsfristen gikk ut.

Langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund sier Grips avgang ikke har noe med jobben som norsk landslagssjef å gjøre.

– Har ikke hatt kontakt

– Jeg kan ikke kommentere hvem som har søkt og ikke søkt. Men at han har gått av i Sverige har ikke noe med jobben i Norge å gjøre. Jeg kjenner Grip, men denne avgjørelsen må være noe de har kommet fram til internt i Sverige. Det har ikke noe med vår ansettelse å gjøre. Vi har ikke hatt noe kontakt med Grip i den anledning, sier Bjervig til VG.

Det bekrefter Grip selv overfor Aftonbladet.

– Jeg har ikke søkt noen jobb i Norge, og de har heller ikke kontaktet meg vedrørende den jobben, sier Grip. Han vil ikke si om han vil fortsette innen skisporten eller ei.

I det svenske forbundet er håpet at Grip ikke er tapt for alltid.

– Vi håper å få en mulighet til å engasjere han i andre roller i det svenske skiforbundet i framtiden. Vi vil takke Rikard for alt han har gjort for sporten, sier langrennssjefen i Svenska skidförbundet, Johan Sares.

Fikk du med deg denne med langrennsgutta?

Publisert: 29.03.19 kl. 11:15 Oppdatert: 29.03.19 kl. 11:39