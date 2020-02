Johaug vant i Falun: Presset tøft av rivalene

Therese Johaug (31) vant verdenscupseier nummer 66 i Falun, men måtte kjempe steinhardt om seieren mot svenske Ebba Andersson (22).

– Jeg hadde bestemt for at her skal jeg rykke på sisterunden, sier Johaug til NRK etter å ha avgjort en knallhard duell mot Ebba Andersson i nest siste bakke rett før stadion på fellesstarten over 10 kilometer i fri teknikk.

Og der fikk Johaug de nødvendige sekundene som gjorde at hun kunne kontrollere inn mot målstreken. Andersson kom i mål 6,5 sekunder bak.

– Jeg var litt pessimist før start og trodde det kunne bli massespurt, sier Johaug, som imidlertid skjønte at forholdene var tøffere enn hun trodde og at løypene skilte mer enn hun trodde.

Tidlig i rennet sprengte Johaug og Heidi Wengs tempo fra start feltet allerede etter kun 500 meter av 10-kilometeren. Og hardkjøret fortsatte.

Samtidig hang Ebba Andersson seg på og den svenske jenta kjempet hardt i ryggen på Johaug til siste slutt.

Da Heidi Weng måtte slippe på vei ut på den siste av fire runder ble det en ren norsk-svensk duell mellom Johaug og Andersson.

Mot slutten rykket Johaug fra med noen nødvendige sekunder og kjørte først inn på stadion og vant rennet.

– Hun må virkelig grave dypt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Johaugs sterke avslutning.

Bak henne gikk Heidi Weng inn til 3. plass og Astrid Uhrenholdt Jacobsen til 4. plass.

Bak de fire første løperne gikk junioren Helene Marie Fossesholm inn til 5. plass, noe som ble betegnet som et sensasjonelt bra resultat. Og det skjedde fra startposisjon nummer 39, noe som hun startet nesten på halen av feltet og måtte forsere forbi en rekke løpere i starten. I tillegg falt den norske junioren underveis.

Det var flere spenningsmomenter i kvinneløpet i Falun. Frida Karlsson var tilbake etter en langvarig startnekt, etter sesongstarten i Kuusamo i november.

I Falun var hun imidlertid tilbake i tetsjiktet og jaget tettrioen med Therese Johaug, Heidi Weng og Ebba Andersson.

Men den svenske løperen fikk det tyngre mot slutten av sitt første løp siden november og ble nummer ni, 50 sekunder bak Johaug.

