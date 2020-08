ÅPNET OPP: Petter Northug fortalte om et rusproblem etter at han har blitt siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika, under en pressekonferanse i Trondheim fredag. Foto: David Engmo

Stjernestyre diskuterte ambassadørrolle: Northug får fortsette

Petter Northugs rolle i Stiftelsen VI ble diskutert i styret tirsdag. Et bredt lag av kjente folk, idrettsprofiler og næringslivsledere står bak beslutningen om at skistjernen får fortsette som ambassadør.

Nå nettopp

Petter Northug er en av flere svært kjente idrettsprofiler med ambassadørrolle for Stiftelsen VI, som jobber for å skape bedre levekår og integrasjon for personer med nedsatt funksjonsevne i idretten.

Kjell Inge Røkke og Aker-selskaper bruker 125 millioner kroner over fem år på stiftelsen, som fremmer like muligheter til å prestere for paraidrettsutøvere.

les også Toppidrettssjefen: Olympiatoppen betaler ikke Northugs behandling

Tirsdag ble Northugs rolle diskutert på styremøtet til Stiftelsen VI, etter at trønderen fredag fortalte om et rusproblem under en pressekonferanse i Trondheim.

– Det er frivillig å være ambassadør i stiftelsen. Ingen får betalt for å være det, sier Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI om styrets beslutning.

Blant annet sitter kjente folk som Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal, Kjell Inge Røkke, prinsesse Märtha Louise, toppidrettssjef Tore Øvrebø og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen i styret som møtes fire ganger i året til styremøter.

– Vi har et veldig sterkt styre og et ambassadørkorps bestående av mennesker med bred erfaring fra mange felt, sier Nystad.

Han forteller at styremøtet foregikk som et videomøte tirsdag, med dem som hadde anledning i et styre bestående av en rekke profilerte personer i norsk idrett og næringsliv (se faktaboks). Samtlige styremedlemmer hadde fått innkalling og sakspapirene i forkant. På møtet ble også Northugs ambassadør-rolle diskutert.

– Vi har hatt det oppe i styret. Det var enighet i styret om beslutningen om at Petter Northug fortsetter som ambassadør, sier Nystad.

Han er klar på at de tar avstand fra lovbrudd og det som har forårsaket siktelsen, men at de samtidig vil ta vare på Northug ettersom han står i en krise. Northug er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og narkotikalovbrudd.

Styret i Stiftelsen VI: Stiftelse som jobber for at folk med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter til et fullverdig liv består av en rekke kjente personer fra norsk idrett, kongehuset og næringsliv i styret: Aksel Lund Svindal (tidligere alpinist)

Marit Bjørgen (tidligere skiløper)

Tore Øvrebø (toppidrettssjef)

Kjell Inge Røkke (hovedaksjonær i TRG)

Märtha Louise

Åge Skinstad (merkevaredirektør i Swix og Toko)

Birgit Skarstein (parautøver)

Julie Brodtkorb (direktør Maskinentreprenørenes Forbund)

Tore Myrholt (seniorrådgiver McKinsey & Company)

Øyvind Eriksen konsernsjef Aker ASA og styreleder i Stiftelsen VI)

Kristin K. Aasen (IOC-medlem og styremedlem NIF)

Cato Z. Pedersen (fagkonsulent toppidrett for personer med nedsatt funksjonsevne i OLT og tidligere merittert parautøver)

Therese Johaug (skiløper) Kilde: Stiftelsen VI Vis mer

– Hvorfor lar dere Northug fortsette som ambassadør når han er siktet for flere lovbrudd. Er ikke det som har kommet frem på tvers av det stiftelsen står for?

– Vi må gjøre en totalvurdering av hele bildet. Men vi kan ikke og skal ikke fordømme noen før dom. Han må som alle andre stå ansvarlig for sine lovbrudd, men Aker og stiftelsen ønsker å hjelpe mennesket Petter gjennom en utfordrende tid, sier Nystad.

Nystad opplyser at stiftelsen ikke har vært i direkte kontakt med Northug ennå, men at han kjenner til beslutningen. Til VG opplyser Northugs advokat Halvard Helle at trønderen ønsker å fortsette i stiftelsen.

– Petter er takknemlig for støtten. Han er klar for å fortsette som VI-ambassadør. Det er en styrke å vite at han selv etter denne saken kan gjøre en innsats for andre som har en utfordrende livssituasjon, skriver Helle i en sms til VG.

AMBASSADØRER: Dette er bare noen av ambassadørene til Stiftelsen VI, deriblant Petter Northug nederst til høyre. Foto: Skjermdump Stiftelsen VI

Northug opplyste selv fredag på en pressekonferanse at han i første omgang trekker seg fra de oppdragene han hadde i høst, for å være sammen med familien og starte arbeidet med forandring hjemme i Trøndelag.

– Behandlingen og min tilstand avgjør om jeg er klar til å ta på meg oppdrag igjen, sa Northug.

Sist uke skrev VG at Petter Northug ikke har gyldig politiattest så lenge han er siktet, tiltalt eller dømt for straffelovens paragraf 231 for oppbevaring av narkotika. Northug risikerer ved dom tre år hvor han ikke kan jobbe med barn og utviklingshemmede i norsk idrett.

les også Kinkig Northug-rolle

Stiftelsen Vi er et samarbeid mellom Røkke og Aker-selskaper og Olympiatoppen, men ligger ikke under norsk idrett og ambassadørrollen dreier seg hovedsakelig om kampanjer.

Dagen etter at Northug selv innrømmet råkjøring og beslag av narkotika i hjemmet hans på sin instagram-profil, rykket stiftelsens styreleder og Akers konsernsjef Øystein Eriksen ut med personlig støtte til Northug i VG.

Publisert: 28.08.20 kl. 06:30

Fra andre aviser