Sjokkuttak til herrestafetten: Holund ute av laget

Publisert: 17.02.18 12:35 Oppdatert: 17.02.18 14:20

LANGRENN 2018-02-17T11:35:58Z

PYEONGCHANG (VG) Alle ventet at Norges fire medaljevinnere til nå i OL skulle utgjøre stafettlaget søndag, men slik blir det ikke.

Landslagsledelsen har bestemt at Hans Christer Holund ikke får gå stafetten for Norge. I stedet er det trønderen Didrik Tønseth som får sjansen.

– Vi har hørt på magefølelsen, og vi tror at Didrik er bedre en Holund på 10 kilometer klassisk, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til norske presse i Sør-Korea.

Guttene fikk beskjed om uttaket fredag kveld sørkoreansk tid.

– Magefølelsen sier en ting, og hjertet sier en annen ting, men vi har hørt på magefølelsen, sier Hetland.

Holund tok bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte og 6. plass på 15.-kilometeren. Tønseth har ikke gått skirenn i OL ennå.

– Hans Christer er selvfølgelig veldig skuffet og veldig lei seg, sier Hetland under den lille presseseansen ved smørebodene som ligger overfor skiskytterarenaen.

– Det er beintøft og knallhardt å vrake Holund. Gutta vet at de er på verdens beste langrennslandslag. De vet det er hardt om plassene, sier Hetland til VG.

Det betyr at laget er Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi tok ut laget i går kveld slik at de skulle få sove på at de skal få gå stafett for Norge, forteller Hetland.

Landslagstreneren opplyser at Holund har fått beskjed om at han får gå den avsluttende femmila i OL.

– Jeg skal ikke ta ut noe lag på vegne av trenerne våre, men det er vel åpenbart at Johannes går sisteetappe, så er det vel åpenbart at Krüger går 3. etappe, så skal jeg gå 2. etappe, så får vi se hvem som går 1. etappe, sa Martin Johnsrud Sundby etter fredagens renn.

Søndag skal Tønseth levere i skisporet - slik er han som romantiker:

Samme dag uttalte Holund at han gjerne ville gå OL-stafetten.

– Hvis jeg får sjansen, vil jeg gjerne gå stafettetappe, sa han.

Lyn-løperen gikk i 2015 sin eneste verdenscupstafett for Norge – andreetappe da Norge vant på Lillehammer.

– Simen (Hegstad Krüger) går tredje, Johannes (Høsflot Klæbo) fjerde. Da er det klassisk som er aktuelt, fortsatte han overfor VG.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom inn på det norske stafettlaget uten å ha gått OL-renn. Hun tapte nesten et minutt til Charlotte Kalla på 2. etappen. Etterpå gråt hun. Men Hetland er ikke skeptisk til å kjøre inn en løper som ikke har gått renn i Pyeongchang.

– Didrik og Niklas har gått et testløp, og Didrik har trent godt de siste dagene, siste to-tre månedene, og vært i god form. Vi håper vi får se det på førsteetappen, sier Hetland.