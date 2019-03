KONGEN OG DRONNINGEN: Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug ble VM-kongen og -dronningen av Seefeld. De sikret seg også plass på laget i 2021-VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Seefeld-seierne styrker Norge i neste VM: – Veldig stor fordel

Ski-VM i Seefeld ble ikke bare tidenes gullfest for Norge. Det gir også et viktig fortrinn mot konkurrentene til VM i 2021.

Norges skiløpere vant nemlig alle de individuelle løpene under VM i Seefeld.

Vinneren får friplass på den samme øvelsen til VM i Oberstdorf. Det betyr at Norge får stille til start med fem utøvere istedenfor fire.

– Det er en veldig stor fordel. For oss som har så bra bredde betyr det mye og få fem muligheter til hvert renn. Hadde vi hatt flere friplasser i år kunne for eksempel Simen Hegstad Krüger gått tremila, sier Vidar Løfshus, avtroppende landslagssjef, til VG.

Det gjelder disse: Therese Johaug (10 km, 15 km og 30 km), Maiken Caspersen Falla (sprint), Martin Johnsrud Sundy (15 km), Sjur Røthe (30 km), Hans Christer Holund (50 km) og Johannes Høsflot Klæbo (sprint).

Personlig friplass

Friplassen er vel å merke personlig og betyr at dersom, for eksempel, eldstemann Sundby (34) skulle finne på å legge opp, vil Norge kun ha fire plasser til 15-kilometeren i 2021.

AVTROPPENDE: Vidar Løfshus gir seg som landslagssjef etter sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Friplassene gir en stor mulighet til å få flest mulig til mesterskap, og vi håper det kommer nye løpere som blir viktig å teste i et mesterskap før OL i Beijing året etter, sier Løfshus.

Til årets mesterskap var det kun Maiken Caspersen Falla som hadde friplass blant norske utøvere, ettersom at Marit Bjørgen, trippelmester i 2017, la opp før denne sesongen.

– For mye Norge

Utlendingene synes den norske dominansen er i overkant.

– De norske er sterke. Selvsagt er det for mye, men det er sånn det er. For to år siden tok ikke de norske herrene individuellt gull. Vi må jobbe hardt, sier Dario Cologna, tidligere olympisk- og verdensmester fra Sveits, til VG.

I Lahti-VM tok herrene kun gull på stafetten.

– Hatten av for de norske. Resten må fokusere på å bli bedre. Jeg tror ikke det er noe magisk formel. De kommer ikke til å bli dårligere, så resten må bli bedre, sier Alex Harvey, canadieren som legger opp etter sesongen.

– Nordmennene er overlegne nå. Det ser ikke så bra ut og er kanskje ikke bra for sporten. Vi andre må skjerpe oss litt, sier svenske Calle Halfvarsson.

Venter tøffere kamp

Vidar Løfshus tror Norge får tøffere kamp i fremtiden.

– Man ser at Russland har mange unge, sterke løpere på vei opp både på herre- og kvinnesiden. De svenske jentene er virkelig på opptur, og jeg synes også Ola Vigen Hattestad har gitt de slovenske sprint-jentene et bra løft, sier Løfshus og trekker også fram Frankrike.

– Jeg beundrer virkelig Frankrike. De har ikke så mange talenter som oss, men de får fram ganske mange bra løpere likevel.

