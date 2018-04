EKSTASE: Marit Bjørgen avsluttet sin internasjonale karrière i mesterskap helt perfekt - med det råeste av 17 individuelle gull i OL og VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Avsluttet med sitt aller råeste gull: Her er Marit Bjørgens 10 beste

Publisert: 06.04.18 11:27

Hun har vunnet 28 gull og 43 medaljer i OL og VM. VG rangerer hennes aller siste gull som det råeste av Marit Bjørgens 17 individuelle titler.

1. OL-gull Pyeongchang - 30 km klassisk (2018)

Det aller siste gull var også det aller råeste. På OLs siste dag avsluttet hun med å knuse resten av verdenseliten på favorittdistansen. Sølvvinner Krista Pärmakoski endte nesten to minutter bak i rennet som gjorde Bjørgen til tidenes vinterolympier.

Bjørgen etter gullet: – Det var mye følelser. Jeg kom hit for å ta et individuelt gull. Jeg manglet det. Dette var min sjanse. Jeg leverte et fantastisk løp. Da blir det mye følelser.

2. VM-gull Lahti – 10 km klassisk (2017)

Fullstendig suveren. Satte Charlotte Kalla på plass med 41 sekunder på hennes favorittdistanse med individuell start. Den største marginen hun har vunnet med i OL eller VM.

Bjørgen etter gullet:- Det er vanvittig gøy når man bare kan flyte på og leter etter neste bakke.

3. OL-gull Vancouver – sprint klassisk (2010)

Nær 30 år gammel vant Marit Bjørgen sitt første OL-gull. Det løsnet etter tre mesterskap, og til sammen 14 distanser med nedturer. Følelsene var mange da hun passerte målstreken med Kowalczyk og Majdic bak seg.

Bjørgen etter gullet: – Det største jeg har opplevd i hele mitt liv (...). Jeg gråt før finalen, for da skjønte jeg at jeg kom til å vinne. Det er en utrolig god følelse.

4. VM-gull Oberstdorf – 30 km klassisk (2005)

Marit Bjørgen vant sitt første distanse-gull og sin første tremil overveldet av følelser. Hun gråt da hun passerte målstreken og var helt overveldet etter å ha slått seks ganger verdensmester, Virpi Kuitunen.

Bjørgen etter gullet: – Jeg var så lettet og glad at det var vanskelig å holde igjen tårene. Nå håper jeg virkelig at jeg er anerkjent som en komplett skiløper.

5. OL-gull Sotsji – 15 km skiathlon (2014)

Langrennsjentene fikk en vanskelig OL-åpning med broren til Astrid Uhrenholdt Jacobsens død. Bjørgen klarte likevel å prestere og samlet etterpå laget tett rundt seg i en rørende seanse.

Bjørgen etter gullet: – Det var veldig brutalt å få den beskjeden når vi alle står hverandre så nær (…) Da gjaldt det å omstille seg og fokusere på det som skulle skje.

6. VM-gull Oslo – 10 km klassisk (2011)

Avgjorde et stort drama på de to siste kilometerne i Holmenkollen. Justyna Kowalczyk lå en periode av løpet hele 15 sekunder foran Bjørgen, men fikk trøbbel da trønder-turboen ble koblet inn.

Bjørgen etter gullet: – Dette var min tøffeste kamp noensinne. Man må jobbe knallhardt for å ta gull, og det gjorde jeg i dag.

7. VM-gull Val di Fiemme – sprint fri (2003)

I Bente Skaris sykefravær var 22-årige Bjørgen helt utilnærmelig. Hun parkerte resten av feltet i bakken. Med foreldrene Kristin og Ola Ivar på plass gikk hun inn til sitt aller første internasjonale gull på sprinten.

Bjørgen etter gullet: – Det ble følelsesladet. Foreldrene mine har støttet meg sånn (...). Min beste sprint noensinne. Det har ikke gått opp for meg hvor stort dette er.

8. OL-gull Sotsji – 30 km fri (2014)

Imponerte stort og styrte hele rennet på avslutningsdistansen etter et tøft OL preget av både dødsfall og smørebom. Trippel norsk på pallen. Therese Johaug ble knust på den siste kilometeren.

Bjørgen etter gullet: – Denne distansen har vært et mål for meg denne sesongen. Dette har vært en drøm og jeg klarte det.

9. VM-gull Lahti – 15 km skiathlon (2017)

Comebacket i mesterskap etter fødselen endte med gull. Hjemmehåpet Krista Pärmäkoski hang med helt til en siste langbakken, men der ble hun parkert. Så fikk hun møte Marius og samboer Fred Børre Lundberg.

Bjørgen etter gullet: – Jeg sendte Snap til Fred før løpet med «Mor er nervøs i dag». Da fikk jeg en Snap tilbake hvor det sto «Mamma, dette går bra». Da kom tårene.

10. VM-gull Val di Fiemme – 30 km klassisk (2013)

Marit Bjørgen sprengte feltet tidlig og slo Justyna Kowalczyk i spurten mens Therese Johaug ble nummer tre. Tårene kom etter at hun slo OL-vinneren på distansen fra 2010 og VM-vinneren fra 2011.

Bjørgen etter gullet: – Jeg hadde veldig lyst på dette gullet, og jeg er stolt over at jeg klarte det. Jeg mislykkes i Vancouver og vant sølvet i Oslo. Så jeg var veldig revansjesugen.

