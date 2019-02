Her blir østerrikeren tatt på fersken: – Jeg holder på å kaste opp

SEEFELD (VG) Her sitter den østerrikske skiløperen Max Hauke (26) og får bloddoping onsdag formiddag - samtidig som politiet slår til.

Det var den østerrikske nettsiden vol.at som la ut den meget avslørende videoen. Det var NRK som først viste den i Norge.

Trond Nystad er en del av det østerrikske VM-teamet som Hauke representerte. Nordmannen er i sjokk. Han har akkurat sett videoen idet VG prater med ham torsdag kveld.

– Jeg holder på å kaste opp. Jeg blir dårlig. Vi har snakket om dette i 28 timer nå. Det blir bare verre og verre. Jeg får vondt i magen, sier Nystad til VG.

– Han er ferdig

– Hvordan reagerer den østerrikske VM-leiren på dette?

– Det er vanskelig å sette ord på skuffelsen. Det er fullstendig meningsløst. Folk i det østerrikske støtteapparatet går bare rundt og griner. Det er uforståelig, sier Nystad.

– Hva tenker du om Haukes fremtid nå?

– Han er helt sikkert ferdig med alt. Han kan bare skjemmes.

Norges landslagssjef reagerer også sterkt.

– Jeg har sett videoen. Det er sjokkerende, sier Vidar Løfshus til VG torsdag kveld.

– Hvordan ser du på dopingproblematikken i langrenn i lys av det som har skjedd her i VM?

– Denne saken er selvsagt svært ødeleggende. Internasjonal idrett, langrenn inkludert, har en lang vei å gå. Dette er elefanten i rommet som vi må snakke om hvis vi skal overleve som sport. Da er det åpenhet og diskusjoner internt i internasjonal langrenn og idretten ellers som gjelder, sier Løfshus.

– Vi må tørre å se hverandre i øynene og diskutere: Hva er det som skjer gang på gang? Hvordan jobbes det i hver enkelt nasjon? Og alle som er involvert i saker må tørre å prate om dette i internasjonale fora. Sånn som dette kan vi ikke ha det. Da forderves idretten. Vi har et felles ansvar for at det blir tatt tak, sier Norges landslagssjef.

Tatt på fersken

Den internasjonale dopingringen hadde leid seg inn i et hus som ligger bare 50 meter fra hotell der den østerrikske troppen bor under Seefeld-VM.

Etterforskningsleder Dieter Csefan bekreftet overfor VG onsdag ettermiddag at de hadde tatt en utøver på fersken med en nål i armen. Nå viser bildene at det dreier seg om Hauke.

– Er det flere hjemme her, blir det spurt på videoen.

Fem løpere ble pågrepet i razziaene, blant dem Hauke og hans østerrikske lagkamerat Dominik Baldauf som ble arrestert av den østerrikske spesialenheten Cobra onsdag morgen.

Begge ble løslatt torsdag. Det samme ble Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan. Alle skal - ifølge en pressemelding fra statsadvokaten i Innsbruck - ha innrømmet bloddoping.

- Jeg blir overrasket om dette bare gjelder noen få og bare langrenn. Om dette virkelig hadde eskalert kunne man røsket opp noe i internasjonal idrett, sier Løfshus.

Slik reagerer langrennsjentene på Poltoranins innrømmelse:

– Ikke noe i sporten vår å gjøre

Therese Johaug mottok stafettsølvet i Seefeld torsdag kveld. Hun kommenterte innrømmelsene om bloddoping.

– Det er ikke mer å si enn at det er utrolig trist for sporten. At det kommer opp i et mesterskap og at det blir tematikk når vi skal hylle medaljer og folk som går fort på ski. Det har ikke noe i sporten å gjøre, sier Johaug til VG.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen kjenner ikke Poltoranin. Men vet godt hvem han er.

– Det er en veldig kjent utøver med gode resultater som har gjort seg bemerket mange ganger før, så det er veldig synd for sporten og ham og hans forbund at han har valgt å ta snarveier. Men det er veldig bra han blir tatt, sier Jacobsen til VG.

Etterforsket i over fem år

De to løperne fra Estland som ble pågrepet, er fortsatt i arresten. Politiet må bestemme seg innen fredag formiddag om de ønsker å varetektsfengsle disse to.

Østerriksk og tysk politi gjennomførte razziaer på 16 ulike steder. Ni personer ble pågrepet, blant dem en tysk idrettsmedisiner og hans medhjelper. Denne legen, Mark Schmidt, er trolig hovedmannen i saken.

Etterforskingen har pågått i over fem år. Sjefen, Csefan, fortalte på onsdagens pressekonferanse at de bestemte seg for å starte overvåking i Seefeld etter at de hadde fått rapporter om at hovedmannen bak det kriminelle nettverket ville ankomme VM-byen. Det resulterte i at politiet observerte og filmet utøvere som kom og gikk fra det som blir betegnet som en dopingsalong midt i Seefeld sentrum.